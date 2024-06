Niet alleen Fokker | Column

In de buurt van Winterswijk staat een ijsboerderij. Dat is een boerderij waar ze zomers wat bijverdienen door ijsjes te verkopen. Die boerderij heet ‘De Pietenpol’. Ik vond ‘m met Google. Pietenpol. Een naam van misschien wel duizend jaar oud. Een ‘piet’ zal een soort vogel zijn. De scholekster wordt in het dialect, geloof ik, wel zo genoemd. De ‘pol’ zou de heuvel kunnen zijn waar – ik zeg wat, in 1300? – een plaggenhut stond.

De familie die er generaties lang woonde moest een naam kiezen. Opdracht van Napoleon. In 1815 of zo. Dus ze namen de naam aan van de locatie die iedereen in de omgeving toch al kende: Pietenpol. Ik fantaseer maar lekker door, terwijl u zich afvraagt waar dit héén gaat.

Pakweg honderd jaar geleden immigreerde één familielid naar Amerika. Bernhard. Kwam terecht in een gehucht in Minnesota, Cherry Grove. Hij werd vliegtuigliefhebber, en ontwierp een houten vliegtuig, met een Ford-A-motor ervoor. De eerste ‘home-built’ aller tijden. Het toestelletje kreeg duizenden aanhangers, wereldwijd. Tot op de dag van vandaag. In Nederland zijn er twee vliegend, en wordt er eentje gebouwd. Het vliegtuig van Bernhard Pietenpol, uut Winterswiek. Wereldberoemd.

Onlangs was ik in Redlands, vijftig kilometer van Los Angeles, en daar stond er ook eentje, een Pietenpol. De eigenaar hoorde mijn verhaal over de ijsboerderij in Winterswijk beleefd aan. ‘Total nutcase, this guy‘, zag ik hem denken. ‘Typical European. Want daar zijn ze allemaal gek, tenslotte.’

Van Bernard naar Ronald. In Brabant heb je een bekende familie Van Grunsven. Een van de vrouwelijke leden daarvan kan heel goed paardrijden. Een ander familielid emigreerde naar Oregon, in de Verenigde Staten. Hij ontwierp daar de RV. De meeste gebouwde zelfbouwkit ooit. Meer vliegtuigen geproduceerd dan Cessna, Beechcraft en Piper samen. De RV werd daar door Van Grunsven ontwikkeld. Ze heten ‘Van’ vanwege dat ‘Van’, als u begrijpt wat ik bedoel.

Enfin, de naam Fokker betekent nog best wat in de vliegwereld. Maar hij is niet de enige.

Goof Bakker