Nu al nachtsluiting Schiphol? ‘Daarom wil er nu op inzetten’

Hoewel Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, reeds met een handjevol maatregelen voor Schiphol kwam, wil Olger van Dijk, Kamerlid van NSC, nog een stapje verdergaan.

Hij hamert op een nachtsluiting, iets waar voormalig Schiphol-topman Ruud Sondag al naar streefde en wat op felle kritiek van luchtvaartmaatschappijen als Transavia stuit. In de huidige plannen van Harbers wordt het aantal nachtvluchten vanaf 2025 gereduceerd van 32.000 naar 27.000. Daarnaast mogen vliegtuigen die voor relatief veel lawaai zorgen tussen 23:00 en 7:00 uur op Schiphol niet opstijgen of landen. Op die manier zou effectieve rechtsbescherming aan inwoners die last hebben van passerende vliegtuigen geboden moeten worden.

Nachtsluiting voor 2026?

Een nachtsluiting wordt in de plannen (nog) niet genoemd, al loopt momenteel wel een onderzoek of dat gaat bijdragen aan een verdere geluidsreductie. Als het aan Van Dijk ligt, komt die er al voor 1 januari 2026. Het Kamerlid van NSC stelt voor dat bijvoorbeeld tussen 0:00 en 6:00 niet vanaf Schiphol mag worden opgestegen, terwijl toestellen tussen 0:00 en 5:00 uur niet kunnen landen. ‘Maar ik wil de precieze vormgeving later bekijken’, benadrukt hij in De Telegraaf. ‘Het daadwerkelijke aantal nachtvluchten is in 2023 namelijk al lager dan 27.000. Daarom wil ik dat er nu wordt ingezet op een aanzienlijk lager aantal nachtvluchten. Ik denk aan zo’n 20.000.’

Verschillende meningen

In het coalitieakkoord dat de PVV, VVD, NSC en BBB presenteerden, stellen de partijen nog in te willen zetten op rechtsbescherming van omwonenden (geluidshinder), maar wel met het behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. De PVV liet eerder weten zich te verzetten tegen een verdere krimp van de Noord-Hollandse luchthaven; de VVD wil eerst onderzoek voordat besluiten genomen worden. Aan de andere kant zijn oppositiepartijen, waaronder ChristenUnie en de SGP, wel voorstander van een nachtsluiting. ‘Wat ons betreft doen we nu een principe-uitspraak’, aldus Van Dijk.