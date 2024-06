Straaljagers maken gebruik van Zwitserse snelweg

De Zwitserse luchtmacht maakt deze week van een snelweg een landingsbaan voor straaljagers. Het is de eerste keer in ruim dertig jaar dat een dergelijke oefening in Zwitserland wordt gehouden.

De oefening ‘Alpha One’ vindt deze week van dinsdag tot en met donderdag plaats. Met de exercitie wordt de inzetbaarheid van de F/A-18 Hornets van de Zwitserse luchtmacht vanaf geïmproviseerde locaties getest, zoals snelwegen. Met het oog op de oplopende spanningen rondom Europa is Zwitserland druk bezig diens strijdkrachten uit te breiden.

In het verleden organiseerde de Zwitserse luchtmacht ook al eens oefeningen waarbij straaljagers starten en landen op snelwegen. De laatste oefening vond plaats in november 1991. Toen werd een snelweg voor 36 uur gesloten. Het wegdeel dat voor de aanstaande oefening wordt gebruikt ligt op steenworp afstand van Vliegbasis Payerne, in het westen van Zwitserland. Het vliegveld is middels een taxibaan verbonden met de weg.

