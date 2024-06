Transavia-topman over Schiphol: ‘Vind ik heel kwalijk’

Mocht de nachtsluiting van Schiphol voortgezet worden, dan verwacht Marcel de Nooijer, topman van Transavia, dat zijn luchtvaartmaatschappij harde financiële klappen moet incasseren.

De dochteronderneming van KLM leeft als het ware van de nacht. De luchtvaartmaatschappij laat vroeg in de ochtend haar eerste vliegtuigen vertrekken en na twee tot drie slagen keren die ’s nachts terug op Schiphol. Hoewel Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, nog onderzoek doet naar de impact van een nachtsluiting, kijkt Transavia nu al naar de gevolgen hiervan. De Nooijer geeft aan dat het zijn maatschappij meer dan 200 miljoen euro gaat kosten als tussen 0:00 en 6:00 uur niet opgestegen mag worden en tussen 0:00 en 5:00 uur niet geland kan worden.

Geen collectieve oplossing

Transavia liet eerder weten dat een nachtsluiting de geluidshinder niet gaat oplossen, refererend naar een onderzoek van de luchthaven van Frankfurt waaruit bleek dat die juist resulteert in meer overlast aan de randen voorafgaand aan sluiting. De Nooijer had gehoopt op een collectieve oplossing waar meerdere partijen genoegen mee zouden kunnen nemen. Hij nam contact op met Schiphol om te praten over de situatie, maar ontving naar eigen zeggen ‘geen bevredigend antwoord’. ‘Ik krijg geen antwoord waar ik wat mee kan, dat vind ik heel kwalijk. Het geeft mij aan dat Schiphol eigenlijk zonder echte concrete onderbouwing dat soort grote stappen zet’, zegt de Transavia-topman in gesprek met BNR. ‘Als je echt aan oplossingen met elkaar werkt, dan moet je dat in samenhang met elkaar doen en in dialoog. Dan moet je het hebben over een totaaloplossing.’

Hoge kosten

De verwachting is dan ook dat de kosten van Transavia en de rest van de sector als gevolg van een eventuele nachtsluiting in de miljoenen zullen oplopen. ‘Dat is precies wat je krijgt als je eenzijdig met posities en stellingen komt, zonder de dialoog met elkaar aan te gaan en een verhaal maakt met elkaar op basis van feiten en argumenten’, aldus De Nooijer.