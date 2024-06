Zwanenburgbaan Schiphol lange tijd minder gebruikt

Vanaf maandag 17 juni tot medio september voert LVNL onderhoudswerkzaamheden uit aan de Zwanenburgbaan (18C/36C) op Schiphol.

Het langstlopende onderhoudsproject gedurende de drie maanden is het landingssysteem (ILS). Eerder kondigde LVNL al aan dat de baan van maandag 17 tot en met vrijdag 28 juni een reguliere onderhoudsbeurt krijgt. Aangezien de baan dan toch gesloten is, worden de werkzaamheden aan het ILS-systeem zoveel mogelijk gepland tijdens die twee weken, maar daarna zal de Zwanenburgbaan nog zo’n 2,5 maand langer beperkt gebruikt kunnen worden. Dat zorgt ervoor dat er waarschijnlijk meer vliegtuigen over andere omliggende gemeentes van en naar Schiphol vliegen, zij het tijdelijk.

Tijdens de werkzaamheden wordt onder meer de localizer vervangen en worden er nauwkeurige metingen op de grond en in de lucht verricht om het systeem zo veilig mogelijk te houden. ‘Een Instrument Landing System (ILS) speelt een belangrijke rol in het veilig laten landen van vliegtuigen. Het zorgt ervoor dat vliegtuigen via een optimale koers en vaste daalhoek de landingsbaan naderen. Het huidige systeem is reeds lange tijd in gebruik en om ervoor te zorgen dat we begeleiding van vluchten veilig kunnen houden, moeten we nu onderhoud uitvoeren. We doen het werk zorgvuldig en zo snel mogelijk, omdat we weten dat het effect heeft op de omgeving’, vertelt José Danen, Directeur Operations bij LVNL.