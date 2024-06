Cathay Pacific haalt laatste widebody uit woestijn

Na vier jaar in de woestijn gestaan te hebben, keert nu ook de laatste Cathay Airbus A3330 terug naar de thuisbasis in Hong Kong. Cathay Pacific doelt op een terugkeer naar pre-pandemie capaciteit in het voorjaar van 2025.

Toen de pandemie uitbrak was de A330-300, registratie B-HLV de eerste die naar Australië vertrok. In het midden van de Australische woestijn stond gedurende de afgelopen vier jaar een grote vloot aan widebodies. Gister vertrok het laatste toestel dat Cathay in Alice Springs geparkeerd had. Onderweg naar Hong Kong maakte het een tussenstop in het Noord-Australische Darwin. Uiteindelijk landde de kist aan het begin van de avond in de Zuid-Chinese stad. Het was één van de 76 vliegtuigen die Cathay Pacific op het terrein van APAS plaatste.

Toen de COVID-19-pandemie de luchtvaart tot stilstand bracht, moesten luchtvaartmaatschappijen zich haasten om een plek te vinden om hun vliegtuigen te parkeren. Dit was geen gemakkelijke taak was voor het in Hong Kong-gevestigde Cathay Pacific. Het bestuur moest zo snel mogelijk een droge plek vinden met de juiste faciliteiten en mensen aanwezig om de vloot te verzorgen. Terwijl dat hoofdstuk eindigt, markeert de terugkeer van het vliegtuig een belangrijke stap voorwaarts voor Cathay. Aangezien het bezig is om in het eerste kwartaal van 2025 te herstellen tot 100% van de pre-pandemische capaciteit. ©Cathay Pacific

Een flinke klus

Volgens Regionaal hoofd Engineering van Cathay Pacific Adam Nelson was het een flinke klus om de vliegtuigen in perfectie conditie te houden. Ook voor het vertrek van het toestel waren er nauwkeurige procedures om een veilige terugvlucht te garanderen. Nelson zei tegen Simple Flying: ‘Het feit dat elke reactivering van het vliegtuig, de hangarcontrole en de daaropvolgende terugkeer in de dienst veilig en soepel is geweest, is een bewijs van het harde werk, de zorg en de aandacht die het team de afgelopen vier jaar heeft besteed. We hadden teamleden die zichzelf en hun families letterlijk naar de woestijn verhuisden of uit hun pensioen kwamen om te helpen met dit once-in-a-lifetime project, en hun toewijding was buitengewoon.’

De monteurs in Alice Springs gaan de komende maanden de laatste spullen opruimen waarna ze met een welverdiende Cathay business-class vlucht naar huis vertrekken.