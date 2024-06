Transavia vreest voor hogere ticketprijzen

Schiphol dreigt overhoop komen te liggen met Transavia en andere luchtvaartmaatschappijen nu de luchthaven de havengelden de komende drie jaar wil verhogen.

Hoewel Schiphol nog niets loslaat over de hoogte van de nieuwe tarieven, is de verwachting volgens Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin dat die met 40 procent zullen stijgen. Het Noord-Hollandse vliegveld heeft de komende jaren veel investeringen en onderhoudswerkzaamheden gepland, waardoor de kosten ergens vandaan getoverd dienen te worden. Daarnaast heeft Schiphol hogere personeelskosten wegens het aantrekken van nieuwe werknemers om de inmiddels zo beruchte wachtrijen weg te werken. Als dat nog niet genoeg is, dient de luchthaven ook nog eens een afrekening van 700 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis af te lossen. Met de verhoging stevent Schiphol af op een van de duurste nationale vliegvelden van Europa.

Conflict met luchtvaartmaatschappijen

En dat schiet bij de gebruikers van de luchthaven in het verkeerde keelgat. De afgelopen drie jaar voerde het vliegveld eveneens een cumulatieve verhoging van 37 procent door, voornamelijk om de coronaschulden af te lossen. Luchtvaartmaatschappijen, waaronder Transavia, stonden daar niet om te springen en klaagden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die oordeelde uiteindelijk dat de tariefverhogingen ‘niet onredelijk’ waren.

Opnieuw conflict

Nu Schiphol opnieuw de havengelden wil verhogen, dreigen de spanningen tussen het vliegveld en maatschappijen op te lopen. ‘We verwachten dat de tarieven weer disproportioneel zullen stijgen, op basis van de uitspraken die Schiphol publiekelijk al heeft gedaan over de, in haar ogen, benodigde investeringen voor de toekomst’, aldus William Vet, topman van easyJet Nederland, die de stijgingen van tien procent per jaar ‘onaanvaardbaar’ noemt in het FD. Ook Transavia is niet te spreken over de verhoging. ‘Schiphol is voor ons nu al een duurdere luchthaven in vergelijking met andere bases waarvan we vertrekken. De hogere kosten werken ook door in de ticketprijzen. Daarmee wordt vliegen voor een groep mensen mogelijk niet meer bereikbaar’, zegt een woordvoerder van de dochteronderneming van KLM.