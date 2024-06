Directeur Twente Airport stapt op

Jan Schuring stopt per 1 juli als directeur van Twente Airport en Technology Base, het bedrijventerrein waar de luchthaven onder valt. Er is nog geen nieuwe directeur bekend gemaakt.

Op de vooravond van een hoop ingrijpende veranderingen aan het vliegveld in Twente gaat Schuring met vervroegd pensioen. Hij geeft aan plaats te willen maken voor een nieuwe bestuurder. ‘De komende maanden worden belangrijke keuzes voor de toekomst van zowel de luchthaven als het bedrijvenpark voorbereid’, zegt Schuring tegen RTV Oost. ‘Ik vind het belangrijk dat een nieuwe directeur vanaf het begin mede vormgeeft aan deze toekomst. Ik ga daardoor iets eerder gebruikmaken van mijn pensionering.’

Schuring is sinds eind 2019 directeur van Technology Base. Het jaar daarop nam hij ook de leiding van Twente Airport over. Hij probeerde het vliegveld de jaren daarna weer winstgevend te maken. Het parkeren van widebodies moest een belangrijke inkomstenbron voor Twente Airport worden. Zover kwam het uiteindelijk niet omdat de luchthaven overhoop lag met de toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport. Inmiddels is er een nieuw toekomstplan opgesteld. Hierbij wil Schuring het vliegveld vooral als testluchthaven laten dienen met de focus op duurzaamheid. Volgens de binnenkort oud-directeur moet het ‘de kraamkamer voor de duurzame luchtvaart’ worden.

Twente Airport is momenteel ook nadrukkelijk in beeld bij Defensie, om gebruikt te worden als reserveluchthaven voor jachtvliegtuigen. De komende maanden moet duidelijk worden of de luchthaven bij Enschede ook daadwerkelijk door Defensie in gebruik genomen gaat worden. ‘Deze huidige opgaven vereisen zo snel mogelijk een gedegen betrokkenheid van een nieuwe directeur’, schrijft het luchthavenbestuur. ‘De nieuwe dynamiek rond de verkenning van het Rijk naar het gebruik van de luchthaven voor defensiedoeleinden versterkt dit.’

De luchthaven kan de komst van Defensie goed gebruiken. Naar schattig loopt Twente Airport de komende jaren enorme verliezen. Dit kan oplopen tot in de miljoenen euro’s. Het tekort moet uiteindelijk toch ergens vandaan komen. De kosten worden verhaald bij de provincie en de gemeente Enschede die de eigenaar van het vliegveld zijn.

Jeroen Diepemaat, voorzitter van het luchthavenbestuur, tegen RTV Oost: ‘Dankzij Jan hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten op het gebied van nieuwe bedrijvigheid voor de regio. En samen kunnen werken aan een gezonde exploitatie van Twente Airport. Dit is in een dynamisch en uitdagend speelveld, vol uitdagingen, zeker geen eenvoudige opgave. Daarvoor verdient Jan niets dan lof.’