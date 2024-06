A330 vliegt relatief laag over Atlantische Oceaan

Een Airbus A330 van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat maakte een ongeplande landing op Londen Gatwick wegens een technisch probleem.

Het vliegtuig, registratie C-GUBD, vertrok eergisteren 14:45 uur, twee uur en dertig minuten later dan de planning aanvankelijk voorschreef, vanaf Rome Fiumicino op weg naar de Canadese stad Montreal. Via Turijn (Italië), Frankrijk, het zuiden van Engeland en het midden van Ierland zette de A330 de route richting het Amerikaanse continent voort. Echter, boven de Atlantische Oceaan kreeg de machine te maken met een technisch mankement. Wat precies aan de hand was, specificeerde Air Transat niet.

Lage hoogte

Boven de Atlantische Oceaan bevond de A330 zich op een hoogte van 39.000 voet (omgerekend bijna elf kilometer). Het vliegtuig maakte een draai richting Europa en daalde vervolgens naar 7.500 meter. Het komt vaker voor dat toestellen wegens een technisch probleem naar een lagere hoogte cruisen. In sommige situaties duidt dit op een zuurstoflek of mogelijke problemen met de cabinedruk. Door lager te vliegen zouden passagiers in het geval van nood alsnog kunnen ademen zonder dat zuurstofmaskers aangesproken hoeven te worden. Op een hoogte van 7.500 meter vloog de A330 in de richting van Londen Gatwick.

Vertraging van meer dan 24 uur

Daar zou de machine zes uur na take-off vanaf Rome Fiumicino veilig landen op baan 26L, bevestigt een woordvoerder van Air Transit bij AirLive.net. De luchtvaartmaatschappij geeft aan dat door het technisch mankement een vertraging van 25 uur en 10 minuten opgelopen werd. De A330 stond gisteren nog aan de grond op Londen Gatwick, maar zou ’s middags alsnog in de richting van Montreal vertrekken.