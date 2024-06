LVNL op vingers getikt: ‘Mag worden verwacht’

De luchtverkeersleiders van LVNL hadden extra getraind moeten worden om de Zwanenburgbaan ook tijdens werkzaamheden te kunnen blijven gebruiken.

Tijdens de werkzaamheden, die maandag 17 juni van start gaan en lopen tot medio september, mag de landingsbaan tijdelijk niet gebruikt worden. Om de landingsbaan toch in die periode operationeel te houden, hadden de LVNL-luchtverkeersleiders een training moeten volgen waarin zij leerden hoe ze de werkzaamheden en het landende verkeer op die baan konden combineren. Het personeelstekort gooide echter roet in het eten.

Onderhoud doorgezet

En dat terwijl het demissionaire ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Schiphol ervan uitgingen dat de Zwanenburgbaan wel gewoon operationeel zou blijven. Als gevolg van tijdsdruk werd alsnog toestemming verleend om de werkzaamheden te laten plaatsvinden. Dat kwam volgens het demissionaire ministerie doordat het onderhoud noodzakelijk is. ‘Omdat we geen enkel veiligheidsrisico kunnen nemen, is besloten toch toestemming te verlenen. We beseffen dat dit geen recht doet aan de toezegging richting omwonenden. Maar veiligheid moet altijd voorop staan’, licht een woordvoerder van het I&W toe in Het Parool.

Andere landingsbanen

De Zwanenburgbaan is goed voor 15 procent van de Schiphol-vluchten. Door de tijdelijke sluiting moet meer beroep gedaan worden op andere start- en landingsbanen, waaronder de Buitenveldertbaan en Oostbaan. Die aanvliegroutes van die banen liggen echter boven Amstelveen, Weesp en Amsterdam-Zuidoost. Wethouder Hester van Buren hoorde het nieuws eveneens was daar niet over te spreken, omdat de hoeveelheid geluidsoverlast daardoor naar verwachting zal toenemen. De wethouder weet dat vandaag de dag doordat dat het een ‘voldongen feit’ is hier niets aan te doen valt, maar wil wel tijdens de aandeelhoudersvergadering van Schiphol er wel wat van zeggen.

Herhaling voorkomen

Het demissionaire ministerie van I&W laat echter weten in de toekomst herhaling te willen voorkomen. ‘Om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt, heeft de minister LVNL aangesproken op de planning en de gang van zaken. Van de verkeersleiding mag worden verwacht dat beter rekening wordt gehouden met zulk onderhoud. Zodat de extra overlast die hieruit voortkomt niet bij de omwonenden terechtkomt’, zegt de zegsman.