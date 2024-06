777-piloot gewaarschuwd: ‘Je hebt veel vuur’

Een Boeing 777-300ER van Air Canada kreeg tijdens vertrek vanaf Toronto Pearson International Airport te maken met vlammen uit de motor.

Het toestel, registratie C-FIUV, steeg afgelopen woensdagavond 21:20 uur lokale tijd van baan 23 op als vlucht AC872 in de richting van Parijs Charles de Gaulle Airport. Echter, tijdens take-off kreeg de machine volgens Simple Flying te maken met een zogeheten Compressor Stall. Dit fenomeen ontstaat wanneer de luchtstroom door de motor wordt verstoord, bijvoorbeeld door een te grote invalshoek. Dit kan onder andere leiden tot het verlies van motorvermogen. Daarnaast kan de temperatuur van de motor significant oplopen en is het mogelijk dat vlammen uit de motor zichtbaar zijn. Superb work by the pilots and their air traffic controllers, dealing with a backfiring engine on takeoff. Heavy plane full of fuel, low cloud thunderstorms, repeated compressor stalls. Calm, competent, professional – well done!

Details: https://t.co/VaJeEdpzcn @AirCanada pic.twitter.com/7aOHyFsR29— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) June 7, 2024

Klim snel afgebroken

Met dat laatste kreeg de machine te maken, blijkt uit beelden die op de sociale media verschenen. De luchtverkeersleiding zag het eveneens gebeuren en waarschuwde de 777-piloten onmiddellijk. ‘Air Canada 872, je hebt veel vuur. Ik weet niet precies waar het vandaan komt’, aldus opnames van de ATC. De vliegers bevestigden de vlammen. De machine brak de start op een hoogte van 3.300 voet af en keerde ten noorden van Toronto terug naar de luchthaven van vertrek.

Nadat vlammen uit de motor kwamen, keerde de Air Canada 777 terug naar Toronto © Flightradar24.com

Vervangend vliegtuig

Een halfuur na take-off arriveerde de 777 op dezelfde baan als waarvan die vertrokken was. Dat is relatief snel gezien het feit dat vliegtuigen (in dit soort omstandigheden) met een veilig landingsgewicht dienen te landen. In veel gevallen komt een toestel lange tijd in een holding pattern terecht om brandstof te verbranden. Voor een vlucht vanuit Toronto naar Parijs Charles de Gaulle is zeker acht uur aan kerosine nodig. Air Canada was uiteindelijk in staat in vier uur een vervangende 777, registratie C-FIVQ, regelen. Die vertrok 1:50 uur lokale tijd alsnog in de richting van de Franse hoofdstad.