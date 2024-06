‘Nieuw pesterijtje’ voor KLM op Schiphol

Annuleringen liggen op de loer als de Zwanenburgbaan op Schiphol komende zomer lange tijd buiten gebruik is.

De baan die parallelgelegen ligt aan de Polderbaan is goed voor 15 procent van de vluchten. De Zwanenburgbaan wordt frequent ingezet voor zowel landend als vertrekkend vliegverkeer. Echter, bij een harde zuid- of zuidwestenwind wordt het afhandelen van vluchten op Schiphol volgens luchtvaartexpert Etienne van Zuijlen een puzzel. ‘De kans op wind is in elk jaargetijde anders en de zomer is de beste tijd voor dit ILS-onderhoud. Maar als er harde zuidenwind of een zomerstorm komt, dan zal dit leiden tot ernstige vertragingen en mogelijk annuleringen omdat deze baan dan niet optimaal gebruikt kan worden’, zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Afwijkend baangebruik

Het nieuws over het onderhoud kwam deze week (onverwachts) naar buiten. Omdat het demissionaire ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) veiligheid als belangrijkste prioriteit stelt, verleende zij toestemming voor het baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan. De verwachting is dat andere start- en landingsbanen op Schiphol frequenter ingezet worden. Het betreft banen die een aanvliegroute boven omringende steden als Amstelveen en (Zuidoost-)Amsterdam hebben liggen. ‘Ook leidt dit onderhoud tot meer hinder voor andere omwonenden, omdat andere landingsbanen meer gebruikt zullen worden’, aldus een woordvoerder van LVNL.

Invloed van weersomstandigheden

LVNL, die op de vingers getikt is voor het moment waarop zij het onderhoud op Schiphol plande, laat weten dat het uitgangspunt is dat het aantal starts en landingen tijdens het onderhoud hetzelfde zal zijn, al kunnen weersomstandigheden invloed uitoefenen op een deel van de vluchten. KLM gaat er in haar planning eveneens vanuit dat alle vluchten doorgang kunnen vinden. Desondanks noemt de luchtvaartmaatschappij de sluiting van de belangrijke Zwanenburgbaan ‘een nieuw pesterijtje’.