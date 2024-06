TUI Engeland 737 passeert snelweg op 30 meter

Een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI kon op het nippertje de startbaan van Bristol Airport (Engeland) verlaten.

De machine, registratie G-FDZS, steeg 4 maart dit jaar 11:00 uur lokale tijd op vanuit de Engelse stad op weg naar Gran Canaria (Canarische Eilanden). De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) constateert dat de 737 te maken kreeg met een softwarefout in het automatische gashendelsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het vliegtuig met voldoende stuwkracht opstijgt. De AAIB laat in een rapport weten dat 84,5 procent van de kracht gegenereerd werd, in plaats van de vereiste 92,8. ‘Het vliegtuig vertrok met een stuwkrachtinstelling die aanzienlijk lager was dan vereist om de juiste startprestaties te bereiken’, valt in het rapport te lezen. A Special Bulletin has been published concerning the failure of the auto throttle on a Boeing 737-8K5 (G-FDZS), on takeoff from Bristol Airport, 4 March 2024https://t.co/oiCIqPE2pY#Aviation #AviationSafety pic.twitter.com/RF51SinXrr— AAIB (@aaibgovuk) May 30, 2024

Laat de lucht in

Uiteindelijk kon de 737 ‘tijdig’ de landingsbaan verlaten en passeerde op een hoogte van slechts 30 meter de aangrenzende snelweg A38. De piloten waren zich niet volledig bewust van het probleem en gesteld werd dat zij de routinecontrole hadden gemist. ‘Ondanks een vereiste om de stuwkrachtinstelling bij het opstijgen te controleren, realiseerde de bemanning zich pas na de start dat de stuwkracht niet correct was ingesteld, hoewel ze wel opmerkten zeer dicht bij het einde van de startbaan te zijn’, aldus de AAIB.

De 737 had problemen met het gashendel systeem © Flightradar24.com

Meer problemen aan boord

Vervolgens zette de 737 de route naar Gran Canaria voort, maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Tijdens de vlucht deden zich nog eens elf storingen voor. Grotendeels hadden de mankementen te maken met het automatische gashendelsysteem dat zelfs tot twee keer toe uitviel. Desondanks arriveerde de 737 na een vlucht van vier uur en tien minuten veilig op het Canarische Eiland. De terugvlucht liep volgens Flightradar24 één uur vertraging op.

In 2021 overkwam een 777 van Emirates hetzelfde toen die de landingsbaan van Dubai International Airport aan de late kant verliet.