Toestel Austrian botst met hagelstorm

Een A320 van Austrian Airlines is zwaar beschadigd geraakt in een hagelstorm.

Een toestel van Austrian is slecht uit een hagelbui gekomen. De Airbus A320 was onderweg van het Spaanse Palma de Mallorca naar Wenen. De piloten wisten het toestel veilig aan de grond te krijgen. Het vliegtuig kwam gisteren aan het einde van de middag boven Oostenrijk in het noodweer terecht. Hagelstenen verbrijzelden de buitenste laag van de cockpitramen en verwoestten de neus en enkele panelen van het vliegtuig.

‘Ik denk dat we ongeveer 20 minuten van de landing verwijderd waren toen we in een wolk van hagel en onweer terechtkwamen en de turbulentie begon’, zei een van de passagiers. Volgens de vrouw was de impact van de hagel duidelijk merkbaar in de cabine. ‘Sommige mensen schreeuwden en het cabinepersoneel van Austrian Airlines deed echt goed werk om die mensen te kalmeren’.

Vanwege de schade maakten de piloten een noodmelding bij de luchtvaartautoriteiten. Hierdoor kreeg het vliegtuig van Austrian voorrang op alle andere vliegtuigen bij de luchtverkeersleiding. Uiteindelijk wisten ze het toestel veilig in Wenen aan de grond te zetten. De passagiers konden het vliegtuig op de normale manier verlaten en niemand raakte gewond. De piloten verklaarden later dat het noodweer niet zichtbaar was op de radar. Door de zwaar beschadigde ramen konden ze nauwelijks nog naar buiten kijken.