A320’s vijf seconden van elkaar verwijderd

Een Airbus A320 van IndiGo en een van Air India kwamen op een landingsbaan op de luchthaven van Mumbai bijna met elkaar in botsing.

Die eerste, registratie VT-ISV, was eergisteren 5:25 uur lokale tijd vertrokken vanuit Indore, een stad ongeveer in het midden van India, en op weg naar Mumbai. Na een vlucht van vijftig minuten maakte het toestel zich op voor de landing op baan 27. Toen het bijna landde, bleek dat een andere A320 van Air India, registratie VT-RTS, nét begonnen was aan de start. Uit een video blijkt dat de beide vliegtuigen ongeveer vijf seconden van elkaar verwijderd waren. Uiteindelijk steeg de Air India-machine tijdig op in de richting van Thiruvananthapuram en rolde die van IndiGo veilig uit. Close Call at Mumbai Airport: Indigo and Air India Planes Share Runway



In a shocking incident at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, an Indigo flight from Indore was given clearance to land on Runway 27 while an Air India flight was still in the process… pic.twitter.com/noxT3ovGNF— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) June 9, 2024

Instructies opgevolgd

Hoe de close call heeft kunnen gebeuren, is onbekend. IndiGo, de luchtvaartmaatschappij van voormalig KLM-topman Pieter Elbers, laat weten dat de A320-piloten de instructies van de luchtverkeersleiding hadden opgevolgd. ‘Op 8 juni 2024 kreeg IndiGo-vlucht 6E 6053 vanuit Indore toestemming van de luchtverkeersleiding om te landen op de luchthaven van Mumbai. De Pilot in Command zette de nadering en landing voort en volgde de instructies van de ATC op’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij Simple Flying.

Onderzoek naar close call

De Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is een onderzoek gestart naar het bijna-ongeluk met de twee A320’s. ‘Dit was een zeer gevaarlijke situatie die in een ramp had kunnen eindigen. De protocollen voor de scheiding van start- en landingsbanen zijn opgesteld om precies dit soort incidenten te voorkomen’, licht een luchtvaartexpert toe bij Kumaon Jagran. De desbetreffende luchtverkeersleider is tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek buiten dienst gesteld.