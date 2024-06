Einde voor laatste 747 KLM

De laatste 747-400, een Combi waarmee KLM zowel passagiers als vracht vervoerde, wordt in het Verenigd Koninkrijk ontmanteld.

Op de luchthaven Londen Stansted is de sloop begonnen van de PH-BFT ‘Çity of Vancouver’ waarvan KLM als laatste afscheid nam. De waardevolle onderdelen van het toestel worden zoveel mogelijk hergebruikt.

City of Vancouver

De PH-BFV ‘City of Vancouver’ was de laatste 747 van KLM die Nederland verliet. Op maandag 15 maart 2021 werd het toestel door fans uitgezwaaid op Schiphol. Dit gebeurde nadat KLM tijdens de coronacrisis had besloten om versneld afscheid te nemen van de 747-400-passagiersvliegtuigen. Terwijl verschillende 747’s naar zowel Teruel als Mojave vertrokken om uit elkaar te worden gehaald, werd de PH-BFV, evenals nog twee Jumbo’s van het type 747-400 Combi ,aangekocht door Longtail Aviation/JetOneX. Het kleurenschema van de PH-BFV wed zelfs aangepast waarna er nog enige tijd vrachtvluchten werden uitgevoerd met de Jumbo, naar verluidt zo’n tachtig stuks. Door de dalende vrachttarieven bleek dit echter financieel niet lang haalbaar. Sinds 2022 is het vliegtuig dan ook niet meer gebruikt. Inmiddels zijn de eerste beelden van de ontmanteling verschenen. Laatste start van de PH-BFV vanaf Schiphol

Van alle Boeing 747-400’s waar KLM mee vloog is er nu geen enkele meer in gebruik bij andere maatschappijen. Wel heeft dochterbedrijf Martinair/KLM Cargo nog vier vrachttoestellen in gebruik. Die worden vanaf 2026 vervangen door modernere en stillere Airbus A350 Freighters. Daarmee komt een eind aan een meer dan vijftig jaar lange geschiedenis van de 747 in dienst van KLM. De ‘Queen of the Skies‘ maakt nog altijd veel los bij luchtvaartliefhebbers.