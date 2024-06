Eurowings en voetbalclub leiden ‘Team Airbus 2.0’ in

Eurowings en de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund verlengden dit weekend hun samenwerking met twee jaar.

Met de verlenging gaat de luchtvaartmaatschappij een Airbus A320 komend seizoen opnieuw voorzien van de kleuren van Borussia Dortmund (geel en zwart). Die machine, die te boek komt te staan als “Team Airbus 2.0”, zal naar verwachting komende seizoenen de voetbalclub naar wedstrijden in zowel de Bundesliga (Duitse voetbalcompetitie), als in de Champions League (Europees miljoenenbal) vliegen. ‘Vanaf volgend seizoen zal Team Airbus 2.0 onze professionals niet alleen meenemen naar wedstrijden in de Bundesliga en de Champions League, maar zal, net als zijn voorganger, een populair fotomoment opleveren voor fans in heel Europa’, aldus Carsten Cramer, directeur van Borussia Dortmund, in een verklaring. You'll never fly alone! ✈️ Unsere Partnerschaft mit @BVB geht in die Verlängerung. Ab der nächsten Saison fliegen wir die Schwarzgelben im neuen "Mannschaftsairbus 2.0" zu ihren Auswärtsspielen und wieder nach Hause. Auf weitere gemeinsame Höhenflüge! 🤝 https://t.co/dfGOn1Ra3n pic.twitter.com/U52MSMt1zT— Eurowings (@eurowings) June 7, 2024

Eerdere livery

Sinds 2016 hebben Eurowings en de Champions League-finalist van dit jaar een samenwerking. De luchtvaartmaatschappij heeft al een vliegtuig met een Borussia Dortmund-livery in haar vloot. Voetbalfans van de Duitse topclub mochten toen hun steentje bijdragen door hun favoriete momenten en persoonlijkheden uit de clubgeschiedenis te selecteren om die vervolgens op te nemen in het nieuwe jasje. Die machine bleef onder vliegtuigspotters eveneens niet onopgemerkt.

Eigen supportersvliegtuig

In 2022 kende Eurowings zelfs een vliegtuig volledig toe aan Borussia Dortmund, een “fan-Airbus-A320”, eveneens voorzien van een geel-zwart jasje. Dat toestel vloog de supporters naar alle sportbestemmingen in Europa. ‘BVB en Eurowings – het past gewoon. Net als Borussia heeft ook Eurowings zijn wortels in Dortmund. Wij delen de sportieve ambitie om in heel Europa tot de beste op ons vakgebied te willen behoren’, aldus Jens Bischof, CEO van Eurowings.