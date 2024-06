Oekraïne vernietigt Su-57

Oekraïne heeft voor het eerst een Su-57-straaljager op Russisch grondgebied weten te treffen. Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst zou het vliegtuig beschadigd zijn geraakt na een aanval op het vliegveld Akhtoebinsk in de regio Astratsjan, zo’n 589 kilometer van de frontlinie.

Oekraïne heeft voor het eerst een Russische stealth-jager weten te vernietigen. Het Russische toestel werd honderden kilometers achter de frontlinie uitgeschakeld. Satellietbeelden tonen aan dat het vliegtuig op 7 juni nog intact was, maar op 8 juni aanzienlijke schade opliep na een Oekraïense drone-aanval. Rusland meldde die dag dat er inderdaad een droneaanval was uitgevoerd op verschillende regio’s, waaronder Astratsjan.

De Su-57 is Ruslands modernste straaljager, waarvan er slechts enkele exemplaren in dienst zijn bij de Russische luchtmacht. Het toestel kan onder meer kruisraketten afvuren die regelmatig worden ingezet tegen doelen in Oekraïne. Door de Indiase luchtmacht wordt een exportversie van de Su-57 ingezet. For the first time, a russian Su-57 jet was hit.



On June 8, 2024, a Su-57 multi-purpose fighter was hit on the territory of the Akhtubinsk air base in the Astrakhan region (russia), located 589 kilometers from the frontline.

Satellite images of the plane provide evidence of the… pic.twitter.com/XjgWxTEsa8— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2024

Eerder wist Oekraïne al een aantal andere Russische gevechtsvliegtuigen, voornamelijk Su-25’s, neer te halen. Maar de vernietiging van de Su-57 is volgens inlichtingendienst HUR ‘het eerste dergelijke geval in de geschiedenis’. Vorige maand raakte Oekraïne ook al het Belbek-vliegveld op de bezette Krim, waarbij drie Russische vliegtuigen, waaronder een Su-27 en twee MiG-31’s, werden beschadigd.