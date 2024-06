Vorige week nam de Koninklijke Luchtmacht deel aan een wel heel bijzondere oefening. Naar Amerikaans model werd getraind in dogfights. Top Gun in Europa dus.

Jachtvliegers uit negen landen namen het vorige week tegen elkaar op in een één-tegen-één luchtgevecht. De training vond plaats tijdens de Ramstein 1v1 training vanaf de Amerikaanse vliegbasis Ramstein. De Koninklijke Luchtmacht nam deel met F-35’s en F-16’s.

Ramstein 1v1 is een vriendschappelijke competitie. Het gaat volgens de organisatie niet om wie wint, maar om het aanscherpen van vliegkwaliteiten en tactieken tijdens het zogenoemde basic fighter maneuvering. Het doel is om de vijand uit te schakelen tijdens een luchtgevecht op korte afstand van elkaar; een dogfight. De oefening is niet alleen bedoeld ter verrijking van de kennis en kunde van jachtvliegers, maar ook voor technisch grondpersoneel. Zij leren zo andere typen toestellen kennen dan alleen die van hun eigen land. ‘We praten veel over interoperabiliteit en hier geven we een voorbeeld van dit vermogen door onze jets te laten onderhouden door technici uit andere landen’, zei luitenant-kolonel Michael Loringer. Het brein achter het evenement kijkt terug op een geslaagde oefening.

Top Gun in Europa

Ramstein 1v1 is gebaseerd op Top Gun 1v1. Deze training van de Amerikaanse Marineluchtvaartdienst wordt drie keer per jaar gehouden. Aan de Europese evenknie afgelopen week deden 37 vliegtuigen mee uit België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Een Canadees bedrijf dat in Duitsland optreedt als oefenvijand met jachtvliegtuigen, was te gast en doet mogelijk ook een volgende editie mee. De organisatie van Ramstein 1v1 hoopt de training jaarlijks te houden.