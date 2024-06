Gestrande Aeroflot A320 eindelijk weer de lucht in

De ex-Aeroflot Airbus A320 die meer dan 800 dagen aan de grond stond in München, heeft dat vliegveld eindelijk verlaten.

Het was kort na de Russische inval in Oekraïne toen Aeroflot op 27 februari 2022 met een Airbus A320 van Sint-Petersburg naar München vloog. Terwijl het toestel zich in Beieren bevond, werd een hele reeks Europese sancties aangekondigd, waaronder de sluiting van het Europese luchtruim voor vliegtuigen van Russische maatschappijen. Daarmee kwam de VP-BET in München aan de ketting te liggen, een vergelijkbaar lot als dat van de VP-BAC, die uiteindelijk ruim twee jaar lang op Schiphol aan de grond stond.

CMB Financial Leasing, de Ierse vliegtuigleasetak van het Chinese moederbedrijf die eigenaar is van de A320, probeerde de afgelopen jaren tevergeefs het toestel uit Beieren weg te krijgen. Onlangs werd eindelijk het groene licht gegeven, en maandag koos het toestel na 834 dagen aan de grond te hebben gestaan eindelijk weer het luchtruim. De Airbus vloog naar Ostrava, in Tsjechië.

Flinke rekening

Het was een hele operatie om het toestel weer luchtwaardig te krijgen. ‘Voordat het weer de lucht in mocht na twee jaar buiten dienst te zijn geweest, moesten er uitgebreide onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd’, vertelt een woordvoerder van de Münchense luchthaven aan Aerotelegraph. Niet alleen aan het onderhoud zat een fors prijskaartje, ook aan de parkeerplaats. Voor de periode tussen februari 2022 en juni van dit jaar moest er maar liefst 470.000 euro parkeergeld worden betaald. Het is nog niet bekend wat CMB met de A320 zal doen, nu deze weer mag vliegen. De Airbus die lange tijd op Schiphol vaststond werd in maart overgevlogen naar Haikou in China en staat daar sindsdien aan de grond, vermoedelijk voor een grote opknapbeurt.