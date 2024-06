KLM-toestel maakt onverwacht bezoek aan IJsland

Een KLM-vlucht vanuit Amsterdam naar Vancouver maakte afgelopen zondag een ongeplande landing in Reykjavik, IJsland. Na een betrekkelijk korte tussenstop werd de reis naar Canada vervolgd.

KLM-vlucht KL681 was afgelopen zondag onderweg vanaf de luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) met bestemming Vancouver International Airport toen deze een omleiding maakte naar Reykjavik. Uit vluchtgegevens blijkt dat de vlucht op 9 juni om 15:53 Nederlandse tijd was vertrokken vanaf Schiphol. Het toestel klom vervolgens naar 32.000 voet voor de trans-Atlantische vlucht naar Vancouver, Canada. Het vliegtuig naderde de oostkust van IJsland toen de piloten de omleiding naar Keflavík International Airport (KEF) inzette. Welk probleem de aanleiding was voor de ongeplande omleiding is nog niet bekend. Er werd geen formeel noodgeval verklaard en het toestel landde volgens de normale procedures op Reykjavik Keflavík International Airport. Na daar geland te zijn vertrok de vlucht ongeveer twee uur later naar Vancouver. Bron: FlightRadar24

PH-BVC

Het vliegtuig dat vlucht KL681 naar Vancouver uitvoerde was een Boeing 777-300ER met als registratie PH-BVC. Het gaat om een ​​vijftien jaar oud toestel dat sinds mei 2009 deel uitmaakt van de KLM-vloot.