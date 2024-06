Lufthansa krijgt flinke impuls dankzij groot evenement

Aanstaande vrijdag begint het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. Het grote toernooi zorgt voor een flinke toename in het aantal boekingen bij flag carrier Lufthansa.

Lufthansa maakte maandag bekend maar liefst 200.000 extra boekingen te hebben ontvangen in verband met het EK. Daarbij gaat het om vliegtickets naar steden waarin de wedstrijden worden gespeeld, zoals Berlijn, Keulen, Frankfurt, Hamburg en Dortmund. De Duitse maatschappij kondigde aan nog een aantal extra vluchten toe te voegen, met name van en naar het Verenigd Koninkrijk.

‘Als partner van het Duitse nationale voetbalteam kunnen we niet wachten tot het evenement begint. We kijken er met name naar uit om voetbalfans van over de hele wereld naar Duitsland te vliegen’, vertelt een enthousiaste Heiko Reitz, Chief Commercial Officer van Lufthansa. Als onderdeel van de promotie heeft de airline voor Duitse begrippen flink uitgepakt door de liveries van zes vliegtuigen aan te passen, waarbij ‘Lufthansa’ is vervangen door ‘Fanhansa’. Ook kunnen passagiers aan boord van het vliegtuig live updates over de wedstrijden ontvangen.

