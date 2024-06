Oostenrijk sluit aan bij Nederlandse luchtmacht

Nederland en Oostenrijk schaffen definitief samen nieuwe transportvliegtuigen aan. In totaal worden er negen KC390’s besteld, die bij de Nederlandse luchtmacht de huidige vier oude C-130 Hercules-vliegtuigen moeten vervangen.

De samenwerking met Oostenrijk werd in september 2023 al aangekondigd, maar het duurde even voordat deze definitief werd. Dat is nu het geval. Door samen met Oostenrijk te bestellen, kan fabrikant Embraer de toestellen leveren voor een lagere prijs, meldt demissionair staatssecretaris van Defensie Van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer. De kosten komen uit op 1,7 miljard euro. Naast de lagere aanschafprijs zal de exploitatie van de vliegtuigen ook goedkoper zijn omdat Nederland en Oostenrijk onderdelen en ander materieel van plan zijn uit te wisselen. Wel worden de toestellen iets later geleverd dan verwacht omdat de onderhandelingen langer duurden dan gepland.

Die vertraging is wel ongunstig voor Defensie. De luchtmacht maakte in 2022 al bekend dat de KC390’s de C-130’s moeten opvolgen, en wil de nieuwe transportvliegtuigen al enige tijd eerder hebben. In totaal heeft Nederland vijf toestellen besteld, die aanvankelijk tussen 2031 en 2033 geleverd zouden worden. Dat moment werd vervroegd naar 2026, omdat de C-130’s eerder dan verwacht aan het einde van hun levensduur zijn en geregeld met de nodige problemen kampen. Tegelijkertijd is de inzet ervan steeds vaker nodig, wat tevens de reden is dat er vijf in plaats van vier zijn besteld. Vanwege de vertraging komt het eerste nieuwe vliegtuig nu pas eind 2027.

