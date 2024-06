Video: watervliegtuig maakt harde klap

Een watervliegtuig had afgelopen weekend letterlijk een aanvaring. Het toestel botste tijdens de takeoff op een boot.

Het incident vond plaats in jachthaven Coal Harbour, voor de kust van het Canadese Vancouver. Op een video die op social media verschenen meerdere video’s waarop te zien is hoe het watervliegtuig de boot net niet kan ontwijken, waarna een harde klap volgt. Er waren meerdere mensen aan boord van beide watervoertuigen, waaronder vijf in het vliegtuig. De passagiers in het vliegtuig kwamen er goed vanaf, maar de inzittenden van de boot raakten gewond en werden naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de Vancouver Sun.

Het betreffende watervliegtuig, een DHC-2 Beaver, behoort toe aan het Canadese Harbour Air, dat er rondvluchten mee uitvoerde. Het toestel zonk grotendeels en kan naar alle waarschijnlijkheid niet worden hersteld. De Canadese Onderzoeksraad voor Transportveiligheid doet onderzoek naar het voorval. Harbour Air vervoert ongeveer 500.000 passagiers per jaar en vliegt verder met DHC-3 Otters, DHC-6 Twin Otters en een elektrische Cessna Grand Caravan EX.