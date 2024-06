Wat gaat Wizz Air met in Kiev gestrande A320’s doen?

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne moet Wizz Air het sinds februari 2022 doen zonder drie Airbus A320’s die op de luchthaven van Kiev zijn gestrand. Inmiddels is meer duidelijk over wat er met de toestellen zal gebeuren.

De in Hongarije geregistreerde A320’s, registraties HA-LPM, -LPJ en -LWY, vlogen op 24 februari 2022 voor het laatst. Sindsdien staan de Wizz Air-toestellen aan de grond op de luchthaven van Kiev. Ondanks de vele bombardementen die Rusland op de Oekraïense hoofdstad heeft uitgevoerd, zijn de drie Airbussen nog intact, meldt Aerotelegraph op basis van foto’s van medewerkers op het vliegveld. In het najaar van 2023 zijn de motoren verwijderd en naar Polen overgebracht. De motoren zijn inmiddels weer in gebruik, maar anders dan een A320 die Oekraïne op bijzondere wijze zeven maanden na de inval wist te verlaten, lijken de toestellen het land voorlopig niet uit te komen. Toch worden ze nog geregeld onderhouden, zodat de A320’s ondanks de diepe stalling in goede conditie blijven.

Inmiddels heeft Wizz Air ook meer duidelijk gemaakt over wat er op de langere termijn met de gestrande vliegtuigen moet gebeuren. In het meest optimistische geval keren de A320’s zo snel mogelijk weer terug in het luchtruim. In het meest optimistische scenario, wanneer de oorlog op dit moment zou worden beëindigd, kunnen de machines in het zomerseizoen van 2025 weer worden ingezet. Dat lijkt allemaal zeer onwaarschijnlijk, gelet op de huidige situatie. Wat Wizz Air betreft zijn er twee alternatieve scenario’s. De A320’s zouden geheel of gedeeltelijk aan derden kunnen worden verkocht, maar waarschijnlijker is dat ze bij het uitblijven van een einde aan de oorlog volledig zullen worden afgeschreven. De geschatte waarde, op dit moment 20,7 miljoen euro, wordt dan via de verzekering vergoed.