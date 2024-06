CEO Delta maakt duidelijk statement

Ed Bastian, CEO van Delta Airlines, sprak duidelijke taal tijdens een interview met CNN. Zijn uitspraak sluit aan bij de zorg van Nederlandse piloten over een nieuw concept van onder andere Airbus.

Tijdens het gesprek met Bastian vroeg de interviewster of het risico van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de luchtvaart momenteel groter is dan het voordeel ervan. De topman antwoordde als volgt: ‘Ik stap nooit in een vliegtuig tenzij er twee Delta-piloten, tenminste twee Delta-piloten, in dat vliegtuig zitten. We gebruiken de technologie zeker om onze piloten, ons grondpersoneel en onze mensen die het bedrijf leiden te helpen met het nemen van betere beslissingen. Maar in een bedrijf als Delta kun je het menselijk oordeel nooit vervangen.’

De uitspraak sluit aan op de actie die door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wordt gevoerd. De Nederlandse piloten verzetten zich sterk tegen concepten van Airbus, Dassault en Cathay Pacific om in de toekomst met één piloot in de cockpit te vliegen. Onder het motto ‘Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht!’ roept de vereniging tegenstanders op een petitie te ondertekenen.

Gevaarlijk

Volgens de VNV is de ontwikkeling gevaarlijk. Ze benadrukken het belang van teamwork in de cockpit. ‘Bij incidenten of voorvallen maakt de human factor het verschil. De mens bezit unieke eigenschappen, die systemen niet kunnen vervangen. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct’, aldus de vereniging. Ook kan nu, als een piloot onwel wordt, de ander nog ingrijpen. ‘Het weghalen van een vlieger uit de cockpit verhelpt geen veiligheidsprobleem, maar creëert er juist één.’