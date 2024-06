EasyJet kondigt nieuwe routes aan vanaf Schiphol

EasyJet breidt haar netwerk op Schiphol uit door deze winter naar vier extra Europese bestemmingen te vliegen.

De eerste daarvan is Larnaca, een stad op het eiland Cyprus. De low cost carrier vliegt er vanaf 27 oktober zowel op woensdag als zondag naartoe. Een dag later vangt de dienst tussen Schiphol en Pristina twee keer per week aan, op maandag en donderdag. Pristina is de hoofdstad van Kosovo. Een week na de tweede extra route begint easyJet met twee wekelijkse vluchten naar het Portugese Madeira.

Laatste nieuwe bestemming

Tot slot start de low cost carrier 15 december met vluchten naar Tromsø, een winterse bestemming in het noorden van Noorwegen. Deze wordt het volledige winterseizoen voortgezet. ‘Met de toevoeging van deze nieuwe bestemmingen aan ons groeiende netwerk vanaf Schiphol, bieden we reizigers vanuit Nederland het hele jaar door nog meer mogelijkheden voor zonvakanties maar ook voor unieke winterse taferelen. De nieuwe routes zijn een mooie toevoeging aan ons aanbod waarmee we reizigers willen verrassen met diverse mogelijkheden om Europa nog verder te ontdekken. Zowel in de winter- als de zomermaanden’, aldus William Vet, topman van easyJet Nederland, in een verklaring.

Opkrikken netwerk

Schiphol is voor easyJet een belangrijke Europese hub en heeft daar een groot aantal vliegtuigen gestationeerd. Behalve dat de luchtvaartmaatschappij op enkele nieuwe bestemmingen gaat vliegen wil zij ook haar huidige netwerk een boost geven. Een verdubbeling van het huidige aantal vluchten naar Milaan Linate wordt geïntroduceerd, terwijl dagelijks naar het Engelse Newcastle gevlogen wordt. Daarnaast zet easyJet haar vluchten naar Palma de Mallorca (Spanje) en Palermo (Italië) in de komende winter voort en vliegt zij in de winter twee keer per week naar Rovaniemi in Finland.