KLM vliegt bijna nieuwe toestellen naar Twente

KLM Cityhopper parkeert voorlopig meerdere Embraer E2’s op Twente Airport. Dinsdag arriveerden de eerste twee toestellen.

Door de aanhoudende problemen met motoren van de Pratt & Whitney 1000G-serie kan KLM Cityhopper haar Embraer E2-vloot niet optimaal benutten en is de maatschappij genoodzaakt vliegtuigen te parkeren. Dat gebeurt voorlopig op Twente Airport. Daar zijn de parkeerkosten namelijk aanzienlijk lager dan op Schiphol. Dinsdagochtend arriveerde het eerste toestel, de PH-NXA. Enkele uren later volgde de PH-NXD. Beide machines zijn ongeveer drie jaar oud. Het grootste deel van de E2-vloot blijft volgens de airline in operationele dienst.

RTX Corporation, voorheen Raytheon en het moederbedrijf van Pratt & Whitney, liet vorig jaar weten dat door inspecties en revisies van motoren ‘sommige’ Airbus A220’s en Embraer E2’s niet kunnen vliegen. Ook zijn er vrijwel geen reservemotoren beschikbaar. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting werd later bijgesteld naar driehonderd dagen.

Poedermetaal

Afgelopen juli werd een zeldzaam mankement vastgesteld in het poedermetaal dat wordt gebruikt om bepaalde motoronderdelen te produceren. Als dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen er scheuren in de componenten ontstaan wat de vliegveiligheid in gevaar brengt. Naar schatting worden ongeveer duizend motoren uit dienst gehaald voor grondige inspectie.

Turnpads

Wegens de afgesloten parkeerovereenkomst met KLM Cityhopper en de beperking die in april door de ILT werd opgelegd moest Twente Airport halsoverkop runway turnpads aanleggen. Zondag 2 juni werden de werkzaamheden afgerond. Vorige week keurde de inspectie de draaipaden goed.