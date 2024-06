Populaire Europese luchthaven onder water

Palma de Mallorca Airport moest tijdelijk haar vliegoperaties stilleggen. Door hevige regenval op het eiland overstroomde de luchthaven.

De hoeveelheid regen bleek groter dan verwacht. Per uur viel er tot wel 45 liter neerslag per vierkante meter. Het was voor vluchten daardoor niet meer mogelijk te vertrekken of te landen. Arriverende vliegtuigen moesten uitwijken naar Barcelona. Volgens luchthavenexploitant Aena werd het noodplan voor overstromingen geactiveerd en werd de volledige operatie tijdelijk stilgelegd, het was volgens hen niet meer mogelijk om veilig te werken.

Op beelden is te zien dat delen van vliegtuigen en voertuigen onder water stonden. Ook bleek het dak van de terminal de hoeveelheid water niet aan te kunnen. Uiteindelijk lag het vliegverkeer van en naar de luchthaven ongeveer een uur lang stil. Daarna vertrokken de eerste toestellen, met forse vertragingen, weer naar hun bestemmingen. News ! Palma de Mallorca Son Sant Joan (PMI), Mallorca, has been flooded.



The extreme weather has brought the operations to a halt, with multiple flights cancelled, delayed or re-routed.



Bijzonder alternatief

Een Braziliaanse staat wordt ook al weken geteisterd door overstromingen. De luchthaven van Porto Alegre staat daardoor al lange tijd onder water en is gesloten voor al het vliegverkeer. Het ANAC, de Braziliaanse luchtvaartautoriteit, heeft de nabijgelegen vliegbasis van Canoas toestemming gegeven voor het afhandelen van commerciële passagiers- en vrachtvluchten. Het doel is om een vliegveldalternatief te bieden voor de grootstedelijke regio van Porto Alegre. De vliegbasis, die allesbehalve is ingericht voor het afhandelen van commerciële vluchten, mag voorlopig vijf vluchten per dag ontvangen.