Vraagtekens bij 737-vlucht vanaf Rotterdam

Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag met een Boeing 737-700 van 2Excel Aviation vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrokken richting het Europees Kampioenschap (EK) in Duitsland.

Aan het begin van de middag vertrok het gezelschap vanaf Rotterdam The Hague Airport in de richting van Braunschweig, een luchthaven nabij Wolfsburg, midden in Duitsland. De machine, registratie G-NEWG, landde daar 45 minuten later. Het vliegtuig is voorzien van een 2-2-configuratie met uitsluitend businessclass-stoelen. Voordat het in dienst kwam van 2Excel Aviation vloog het voor onder meer SAS, GECAS, Smartwings, Iceland Express en Azzurra Air gehad.

Wel degelijk tijdswinst

Dat het Nederlands elftal meet de 737 via Rotterdam The Hague Airport vloog, en niet met de trein of bus ging, deed menigeen de wenkbrauwen fronsen. ‘Vliegen op zulke korte afstanden zou je eigenlijk niet moeten willen’, zegt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, bij RTL Nieuws. Hoewel een busrit naar de beoogde bestemming circa zes uur duurt, moest Oranje eerst met de bus naar Rotterdam The Hague Airport om vervolgens een halfuur naar Braunschweig te vliegen en van daaruit het restant van de reis weer per bus af ronden. ‘Ik begrijp dat niet zo goed. Zo ver is dat niet. Tijdwinst kan er nauwelijks zijn’, aldus Melkert. Hoe dan ook, het passeren van de beveiliging en het boarden gaat sneller in vergelijking met vakantiegangers en/of zakenreizigers. Het Nederlands elftal laat desgevraagd weten dat tijdwinst de reden is om met de 737 naar Duitsland te af te reizen.

De vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Braunschweig duurde 45 minuten © Flightradar24.com

EK komend weekend van start

Het Nederlands elftal speelde afgelopen maandag haar laatste oefenwedstrijd tegen IJsland (4-0 winst) waarna het terug naar Zeist afreisde, het trainingscomplex en tevens de standplaats van het Nederlands elftal. Gisteren vertrok Oranje dus alvast met de 737 naar Duitsland voor de voorbereiding op het EK dat voor ons land komende zaterdagmiddag begint met een wedstrijd in Hamburg tegen Polen begint.