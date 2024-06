787 na uren vliegen weer terug bij af

Een Boeing 787-9 van British Airways maakte maandag een vlucht van bijna negen uur van Londen Heathrow naar Londen Heathrow.

Vlucht BA195 vliegt normaal van Heathrow naar de internationale luchthaven van Houston. De vlucht duurt ruim negen uur, maar dan hebben de passagiers een grote afstand overbrugd en landen ze duizenden kilometers verderop. De reis van maandag verliep iets anders. De Boeing 787, registratie G-ZBKN, steeg met een halfuur vertraging op vanaf Heathrow. Na 4,5 uur vliegen draaide de machine vlak voor het vasteland van Canada om en landde ‘s avonds weer in Engeland. Houston we have a problem?



Flight #BA195 from London to Houston made a U-turn over Newfoundland and returned to London.



The reason is currently unknown. pic.twitter.com/8DqZTyBh8A— Flightradar24 (@flightradar24) June 10, 2024

Naar verluidt kreeg een van de Rolls Royce Trent 1000-motoren van het toestel onderweg te maken met een probleem. Hoewel de 787 in principe had kunnen doorvliegen werd er toch voor gekozen terug te keren naar Londen. Waarschijnlijk werd de beslissing genomen op basis van het feit dat British Airways geen onderhoudsbasis heeft in Houston.

Emirates

Lange vluchten die ongepland eindigen op de luchthaven van vertrek komen vaker voor. Een van de meest opvallende vluchten was die met een Airbus A380 van Emirates. De superjumbo was genoodzaakt om te keren omdat landen op de luchthaven van Auckland tijdelijk niet mogelijk was. Door een hevige storm stond de terminal grotendeels onder water en konden er geen vluchten plaatsvinden. De vlucht van Dubai naar Dubai duurde uiteindelijk 13,5 uur.