Dubbel pech voor Atlas Air 747

Een Boeing 747-400 van Atlas Air had begin deze week dubbel pech. Na al eens te zijn uitgeweken raakte de machine ook nog eens beschadigd.

De 747, registratie N429MC, vertrok dinsdag van Seoel Incheon International Airport naar Anchorage. Direct na de take off ontvingen de piloten een melding van een storing in het hydraulisch systeem. Hierop besloten zij terug te keren naar de Zuid-Koreaanse luchthaven. Tijdens de voorzorgslanding raakte het toestel om onbekende reden de baanverlichting. Ook kreeg de jumbo een drievoudige klapband. De resten van de banden sloegen vervolgens tegen de romp waardoor er enkele gaten en scheuren in ontstonden.