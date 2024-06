Nederlandse vliegbases ‘ernstig vervuild’

Onderzoeksplatform Pointer onthulde dat zeven Nederlandse vliegbases en vijf andere defensieterreinen, ernstig zijn verontreinigd met PFAS.

Bodemmetingen tonen aan dat bijna alle monsters op vliegbasis Gilze-Rijen de norm voor ernstige bodemverontreiniging overschrijden. Eén monster bevatte zelfs 56 keer de toegestane waarde. PFOS, een type PFAS, is daarbij de belangrijkste vervuiler. De stoffen zijn nauwelijks afbreekbaar en schadelijk voor zowel het milieu als de gezondheid. De vervuiling op Gilze-Rijen is de hoogste PFOS-vervuiling in Nederland na Vliegbasis Leeuwarden.

Verder zijn ook vliegbasis Eindhoven, De Kooy, De Peel, Volkel en Woensdrecht getroffen door PFOS-vervuiling, vooral door jarenlang gebruik van PFOS-houdend blusschuim. Defensie heeft aangegeven dat ze van plan zijn om alle verontreinigde terreinen te saneren, een operatie die waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s zal kosten.

Schiphol

PFAS zijn chemische stoffen die in verschillende producten voorkomen. Via water, lucht en voedsel (groenten) kunnen ze zich in het lichaam ophopen, wat gevaarlijk is omdat het de kans op kanker vergroot. Omwonenden van Schiphol Airport maken zich ook al langer zorgen over de stoffen. Op het terrein van de luchthaven wordt namelijk al jarenlang honderdduizenden tonnen aan vervuilde PFAS-houdende grond opgeslagen. De gemeenteraad Haarlemmermeer wil extra onderzoek naar de opslag.