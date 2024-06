‘Nieuwe’ Russische Superjet gestart met testvluchten

Het Russische staatsbedrijf Rostec meldde dat de ‘nieuwe’ Sukhoi Superjet voor het eerst heeft gevlogen. Na de testperiode moet de certificering plaatsvinden.

De eerste vlucht die ruim twee uur duurde, was een succes. Ten opzichte van oudere Superjet-vliegtuigen is er aan de buitenkant vrijwel niks veranderd. Intern bevat het toestel wel veel nieuwe onderdelen. Omdat de machine van oorsprong gedeeltelijk uit westerse onderdelen en systemen bestaat, werd het voor airlines door de sancties lastig om de Superjet luchtwaardig te houden.

De ge-upgrade vliegtuigen beschikken daarom onder andere over een volledig Russisch en extra brandstofsysteem. In de toekomst wordt de Superjet ook uitgerust met Russische PD-8-motoren, maar die zijn nog niet klaar. De eerste testvlucht van de ‘Superjet New’ werd daarom uitgevoerd met Frans-Russische SaM-146-motoren. Tot het einde van 2025 staan er zeker tweehonderd vluchten gepland, aldus Andrey Boginsky, CEO van fabrikant Yakovlev.

Upgrade

Vorig jaar kreeg Yakovlev (voorheen bekend als Irkut) goedkeuring om de Superjet te voorzien van een upgradepakket. Door middel van het pakket wil de Russische overheid het vliegtuig in de lucht houden en ook de nationale luchtvaartsector helpen om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse onderdelen en vliegtuigen. Het aanbod van Russische onderdelen en vliegtuigen is nog altijd zeer beperkt, terwijl de vraag erg hoog is. Een belangrijk aspect dat wordt verbeterd aan de Superjet is het bereik.