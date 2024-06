Rusland stelt grootste turbopropvliegtuigen buiten dienst

Dit jaar worden de laatste operationele Antonov An-22 Antei-vliegtuigen buiten gebruik gesteld. De machines zijn allemaal in dienst bij de Russische luchtmacht.

Begin juni maakte luitenant-generaal Vladimir Benediktov, de commandant van de militaire transportluchtvaart in Rusland, bekend dat de An-22 met pensioen gaat. ‘De twaalfde divisie is hier [In Tver, red.] gestationeerd. Zij gebruiken momenteel de An-124. Daarvoor hadden ze ook de legendarische ‘Antei’, wiens operatie we dit jaar beëindigen, ‘zei Benediktov. Het vliegtuig speelde al bijna zestig jaar een cruciale rol in de Russische luchtvaart. De beslissing markeert dan ook een einde van een tijdperk.

De An-22 maakte haar eerste vlucht op 27 februari 1965. Tot 1976 zijn er slechts 66 exemplaren gebouwd, waarvan zestig machines bestemd waren voor de Russische luchtmacht. Naar verluidt zijn momenteel nog vijf vliegtuigen in operationele dienst. Tot 2022 werd een andere Antei ingezet voor commerciële doeleinden. De machine behoort tot de vloot van Antonov Airlines. Het toestel stond op het vliegveld van Hostomel toen Rusland Oekraïne binnenviel en raakte zwaar beschadigd bij de aanval. Of de machine in de toekomst ooit nog het luchtruim zal kiezen is niet duidelijk.

Museum

Het toestel is een bijzonder type in de wereld. Buiten Rusland is er momenteel maar één toestel te bezichtigen voor het publiek. Dit vliegtuig staat in het Duitse dorpje Speyer waar het in een museum te bewonderen is.

