A380 na drie jaar uit de woestijn

Donderdag vertrok een Etihad A380, registratie A6-APF, vanuit de Spaanse woestijn. De airline uit de Emiraten neemt de superjumbo na een grondige checkup weer in gebruik.

In november 2020 kondigde Etihad aan al haar tien A380’s voor onbepaalde tijd aan de grond te zetten, te midden van de toen nog uitzichtloze coronacrisis. Echter, door een gigantische snelle terugkeer van de vraag naar vliegreizen zijn luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld wanhopig op zoek naar toestellen om aan die vraag te voldoen. Voormalige A380-gebruikers zien hun oplossing in het weer uit de opslag halen van hun grootste vliegtuigen. ©flightradar24

Vanaf begin 2023 is Etihad bezig met het gereedmaken van hun Superjumbo’s. De eerste vlogen sinds vorige zomer weer tussen Abu Dhabi en Londen (LHR). Sinds april zet de maatschappij haar grootste vliegtuig ook in tussen de hoofdstad van de Emiraten en New York (JFK). Dit zijn vooralsnog de enige routes die Etihad met een A380 vliegt. Op deze manier kan de maatschappij de groeiende vraag naar vliegtickets opvangen en, creëert ze zo ook capaciteit op andere routes.

Etihad heeft vooralsnog geen verdere informatie naar buiten gebracht over de bestemmingen die de vijfde A380 zal aanvliegen. Wel maakte Antonoaldo Neves, CEO van Etihad Airways, bekend dat het bedrijf vanaf 1 november weer op Parijs (CDG) gaat vliegen met de Superjumbo. A6-APF lijkt dan ook voor die bestemming bedoeld te zijn.

‘Als een stad die gevierd wordt om haar stijl en haar sfeer, is Parijs de perfecte bestemming voor ons iconische A380-toestel. Deze verrijking reflecteert ons streven naar het bieden van prijswinnend comfort en service in alle cabineklassen.’

Grondige checkup

Tijdens de C-check die Etihad uitvoert, worden alle onderdelen van het vliegtuig nog grondiger nagelopen en waar nodig ge-upgrade. De controle omvat, onder andere, aanpassingen aan het frame van de toestellen; verwijdering, inspectie en installatie van alle vier de motoren; zowel als inspectie en onderhoud van een breed scala aan componenten in de werkplaatsen van Etihad Engineering in Abu Dhabi.

De cabine wordt ook in originele staat hersteld. Die bestaat uit de befaamde ‘The Residence’ suite, negen ‘First Apartments’ en zeventig ‘Business Studios’ op de bovenste verdieping naast de 405 economy klasse-stoelen op de onderste etage.