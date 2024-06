Dagelijks vliegen er duizenden passagiers met KLM naar verschillende bestemmingen over de hele wereld. Voor één passagier was een vlucht op woensdag wel heel bijzonder. Zij hoorde namelijk tijdens haar vlucht dat ze geslaagd was voor haar eindexamen. ‘Ik moest gelijk huilen’, vertelt de scholiere tegen Hart van Nederland.

De zeventienjarige Sjimmy Buis vloog samen met haar moeder terug naar Amsterdam. Ze hadden er net een reis door China op zitten. Eind mei had ze haar eindexamen gedaan en ze wist dat zij die dag het resultaat zou krijgen. Om die reden had de eindexamenkandidaat het telefoonnummer van haar vader doorgegeven aan de school. De mentor zou de vader bellen en hij zou vervolgens een appje naar Sjimmy sturen met de uitslag. Zij kon dit appje ontvangen via het wifi-netwerk van de KLM-kist. Dat liep toch net een beetje anders.

Ze wachtte en wachtte maar kreeg geen bericht van haar vader. Haar moeder wist naar eigen zeggen ook van niks. Vol zenuwen bleef ze wachten op het bericht of ze geslaagd was voor haar HAVO-diploma of niet. Tegen Hart van Nederland vertelde Sjimmy dat zij dacht dat ze wellicht een verkeerd telefoonnummer had doorgegeven maar, plots verscheen de KLM-crew.