Boeing vindt nieuwe mankementen bij productie

Boeing onderzoekt een nieuw kwaliteitsprobleem bij de productie van de 787. Het is de zoveelste flinke tegenvaller voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer dit jaar.

Boeing heeft een nieuw onderzoek gestart rondom de 787. In Charleston, South Carolina, ontdekte men dat honderden bevestigingen verkeerd op de romp geïnstalleerd zijn. De laatste in een reeks productiehaken en -ogen die de Amerikaanse vliegtuigmaker treffen, omvatten onjuiste “torquing”, ofwel een met verkeerde kracht aangedraaide bout. Per vliegtuig passen de mechanici ruim negenhonderd bevestigingen toe.

Er is geen onmiddellijke bezorgdheid over de veiligheid van de kisten. Echter, de Amerikaanse vliegtuigbouwer probeert wel te begrijpen wat het probleem heeft veroorzaakt. De Airbus-concurrent beslist pas na het onderzoek welke maatregelen ze nemen moet, mochten die van toepassing zijn. De FAA is óók een onderzoek gestart en werkt nauw samen met Boeing om passende vervolgstappen te bepalen en een onmiddellijke oplossing in het productieproces te vinden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit gaat met werknemers in gesprek over de huidige productielijn van de 787. Zo hoopt ze antwoorden te vinden op haar vragen.

Een persvoorlichter van Boeing zei in een verklaring: ‘Ons 787-team controleert bevestigingen aan de zijkant van de fuselage van sommige nog-niet-geleverde 787 Dreamliner-vliegtuigen om ervoor te zorgen dat ze aan onze technische specificaties voldoen. De in dienst zijnde vloot kan veilig blijven opereren.’

Geen schot in de zaak

Het zit de door crisis geteisterde vliegtuigfabrikant niet mee. Na maandenlang honderden miljoenen dollars te investeren om de boel weer op de rails te krijgen, zit er vooralsnog geen schot in de zaak. Financieel topman Brian West kondigde eind mei tijdens een conferentie aan dat Boeing ook in het tweede kwartaal miljarden dollars uitgeeft aan haar eigen eerherstel. In het eerste kwartaal lag het bedrag op vier miljard dollar, het huidige kwartaal kan dat zelfs meer zijn. Hij verwacht dan ook dat de cijfers rood zullen zijn aan het einde van het jaar.