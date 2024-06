Grote order voor Airbus op komst

Airbus verwacht volgende maand een grote bestelling binnen te halen. De aankondiging wordt waarschijnlijk gedaan op de Farnborough International Airshow.

Volgens een rapport van Bloomberg heeft het Filipijnse Cebu Pacific Air interesse in 150 vliegtuigen van de Airbus A320neo-familie, met mogelijk opties voor nog eens vijftig toestellen. De bestelling wordt mogelijk aangekondigd tijdens de Farnborough International Airshow, die van start gaat op 22 juli 2024 en eindigt op 26 juli. De luchtvaartmaatschappij bevestigde de gesprekken al eerder naar aanleiding van eerdere berichten van Filipijnse media.

Cebu Pacific heeft momenteel 68 vliegtuigen in haar vloot, verdeeld over negentien Airbus A320’s, achttien A320neo’s, zeven A321’s, veertien A321neo’s, twee A330’s en acht A330-900’s. De regionale dochteronderneming, Cebgo, heeft nog eens 22 vliegtuigen: vijf ATR 72-500’s, twee ATR 72-500F’s en vijftien ATR 72-600 turboprop-toestellen. Hoewel de maatschappij geïnteresseerd is in meer A320neo’s, staat een deel van haar neo-vloot momenteel aan de grond wegens motorproblemen.

Farnborough International Airshow

De Farnborough International Airshow is een groot luchtvaart- en ruimtevaartevenement dat om de twee jaar in Farnborough, Engeland, wordt gehouden. Het trekt airlines, fabrikanten, professionals en enthousiastelingen uit de hele wereld. Naast spectaculaire vliegshows biedt het een platform voor de nieuwste innovaties en technologieën in de luchtvaartindustrie, evenals zakelijke netwerkmogelijkheden en contractondertekeningen. Het evenement richt zich zowel op de commerciële als militaire luchtvaart.