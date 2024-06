PVV’er Madlener nieuwe ‘luchtvaartminister’

Barry Madlener wordt de opvolger van Mark Harbers (VVD) als minister verantwoordelijk voor de luchtvaart. De PVV’er krijgt de ruimte zelf beleid te gaan vormen.

Hoewel er nog geen bordesfoto gemaakt is krijgen we steeds meer zicht op de ‘poppetjes’ in het kabinet-Schoof. Gisteren werd de lijst met beoogde ministers gepubliceerd en ook de staatssecretarissen worden langzaam bekend. De opvolger van Mark Harbers (VVD) als minister van Infrastructuur en Waterstaat -en daarmee verantwoordelijk voor de luchtvaart- is PVV’er Barry Madlener.

Oudgediende binnen de PVV

Barry Madlener is een PVV’er van het eerste uur. Na werkzaam geweest te zijn als makelaar begon hij zijn politieke carrière als gemeenteraadslid in Rotterdam waar hij van 2002 tot 2006 deel uit maakte van de fractie van Leefbaar Rotterdam. In 2006 werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer voor de PVV. In 2009 maakte hij de overstap naar het Europees Parlement, waar hij tot 2012 diende. Na zijn periode in het Europees Parlement keerde Madlener terug naar de Tweede Kamer. Hier hield hij zich bezig met verschillende onderwerpen waaronder ook infrastructuur. Zo diende hij in 2015 een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van financiële problemen bij ProRail. Deze haalde het echter niet: alleen de PVV-fractie stemde vóór. Ook werden er op zijn initiatief zogeheten (dertigleden)debatten gehouden over onder meer het effect van de vliegtaks op werkgelegenheid.

Vrije hand

Het luchtvaartbeleid van het aanstaande kabinet ligt alles behalve vast. De insteek lijkt echter redelijk gunstig voor de luchtvaartsector: ‘De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.’ Onder andere KLM heeft hier dan ook positief op gereageerd. Toch is buiten deze intentie weinig concreets afgesproken. Enkel in de financiële bijlage van het akkoord spreken de formerende vier af dat de vliegtaks vanaf 2027 gedifferentieerd wordt. Dit betekent dat reizigers voor lange vluchten meer belasting zullen betalen. Naar verwachting zal de heffing de schatkist jaarlijks bijna 250 miljoen euro extra opleveren. Waar het beloofde ‘akkoord op hoofdlijnen’ voor veel departementen nog redelijk gedetailleerd blijkt is met recht te zeggen dat de nieuwe luchtvaartminister van Infrastructuur en Waterstaat het luchtvaartbeleid grotendeels zelf kan gaan vormen.