Eerste beelden KLM A321neo | Foto

De eerste foto’s van de Airbus A321neo van KLM in de Airbus-fabriek zijn naar buiten gebracht.

Op de afbeeldingen is te zien dat de romp van het vliegtuig nog geen kleur heeft, maar de staart is al wel voorzien van de KLM-livery. Het jasje wordt sowieso anders in vergelijking met de huidige vloot. De lijn tussen blauw en wit komt onder de neus te liggen. Daardoor kan de volledig blauwe neus in geval van acute vervanging snel en gemakkelijk worden voorzien van een andere zonder dat de bekende blauwtekening verandert. De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappij de eerste A321neo, registratie PH-AXA, deze zomer ontvangt. Vanaf augustus dit jaar wordt de machine ingezet op vluchten vanaf Schiphol naar het Duitse Berlijn, het Deense Kopenhagen en het Zweedse Stockholm. The 1st @Airbus A321neo for @KLM is taking shape in Hamburg. (Picture Ton de Geest via LinkendIn) pic.twitter.com/HrtxMltjf4— Richard_on_aviation (@rschuur_aero) June 14, 2024

Vlootvernieuwing