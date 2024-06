KLM 737 brengt bezoek aan Maastricht

Een Boeing 737-700 van KLM voerde gisterenmiddag op Maastricht Aachen Airport (MAA) trainingsvluchten uit.

Het ging om het toestel met registratie PH-BGQ. De machine vertrok 11:30 uur nadat die eerder die ochtend op Schiphol gearriveerd was vanuit het Franse Nice. Op een hoogte van iets meer dan 4.000 meter vloog de machine over de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg om vervolgens te landen op MAA. Daar maakte de 737 zich op voor de twee trainingsvluchten.

Twee trainingsvluchten

Dat deed de machine in twee stints. Ter afronding van de type rating, die grotendeels met simulatoren wordt gedaan, moeten vliegers namelijk zes starts en landingen ‘in het echt’ maken. De eerste stint ving om 12:40 uur aan. De 737 maakte meerdere touch & go’s en go arounds. Bij die laatste zetten de piloten in tot aan de minimale hoogte van de Instrument Landing system (ILS)-approach en in plaats van te landen en uit te rollen, maken zij een doorstart. Dat deden de vliegers minimaal zes keer. Na 35 minuten stond de 737 weer aan de grond op MAA. Na een break van een klein uur werd gestart met de tweede stint. 13:30 uur steeg het toestel op en voerde dezelfde manoeuvres uit. Na dezelfde vluchtduur keerde de 737 weer definitief terug op MAA.

Terug naar Schiphol

Na de twee trainingsvluchten steeg de 737 rond de klok van 15:00 uur op in de richting van Schiphol. Daar arriveerde die uiteindelijk een halfuur later op de Polderbaan. Later die avond hervatte het toestel haar diensten voor KLM met een vlucht naar de Noorse hoofdstad Oslo.