Zo vloog de eerste tegenstander van Oranje naar ‘t EK

Morgenmiddag trapt het Nederlands elftal voor de eerste wedstrijd van het Europees Kampioenschap (EK) voetbal in Duitsland af tegen Polen (15:00 uur). Het Poolse nationale elftal vloog eerder deze week eveneens naar Duitsland.

De selectie nam afgelopen dinsdag plaats in een Boeing 737-800 van LOT Polish Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van Polen. De Polen stegen 18:00 uur op vanaf Warschau in de richting van Hannover. Na een vlucht van één uur en vijftien minuten arriveerde de 737, registratie SP-LVD, in de Duitse stad. Op afbeeldingen en video’s is te zien dat zij vervolgens de luchthaven per bus verlieten. Het gezelschap verblijft in Hannover, een stad die precies tussen de EK-speelsteden Hamburg, Berlijn en Dortmund in ligt. Deze week trainde de Poolse selectie daar reeds onder belangstelling van tientallen fans en geïnteresseerden. 📍Hanower 🇩🇪#EURO2024 pic.twitter.com/jSnYcNs3wC— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024 Jesteśmy! 🛬🇩🇪#EURO2024 pic.twitter.com/DqDQ8VKYVZ— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024

Nederland neemt een 737

De eerste tegenstander van Polen op het EK is het Nederlands elftal. Deze wedstrijd wordt afgewerkt in Hamburg. Oranje vertrok evenals het Poolse nationale elftal afgelopen dinsdag naar Duitsland. Het team van bondscoach Ronald Koeman steeg halverwege de middag vanuit Rotterdam The Hague Airport op met een 737-700 van 2Excel Aviation in de richting van Braunschweig en kreeg op die vlucht van 45 minuten forse kritiek.

De vlucht van de Polen duurde 30 minuten langer dan die van Oranje © Flightradar24.com

Drie groepswedstrijden

Het Nederlands elftal speelt na de wedstrijd tegen Polen op 21 juni in Leipzig tegen Frankrijk, terwijl de laatste groepsontmoeting op 25 juni in het Olympisch stadion in Berlijn tegen Oostenrijk afgewerkt wordt.