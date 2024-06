Met een Dreamliner van Schiphol naar Turkije | Flight Report

Turkish Airlines timmert flink aan de weg. De luchtvaartmaatschappij is al de grootste ter wereld gezien het aantal bestemmingen dat wordt aangevlogen. Sinds begin dit jaar worden zelfs alle werelddelen bediend. De Turkse flag carrier beschikt momenteel over 456 vliegtuigen. De vloot wordt de komende jaren fors vernieuwd en uitgebreid nu er een grote hoeveelheid toestellen besteld is bij vooral Airbus. De Boeing 787 Dreamliner is een van de nieuwere types en vliegt onder andere op Schiphol. Op uitnodiging maakte Up in the Sky een vlucht mee in de businessclass van Amsterdam naar Istanbul.

Voordelen

Een van de voordelen van zakenklasse vliegen is dat je gebruik kunt maken van aparte incheckbalies. Toch was het op Schiphol op dinsdagmorgen rond half tien ook daar druk. Na tien minuten wachten was de instapkaart voor de vlucht naar de grootste stad van Turkije gereed. Omdat er de volgende dag doorgereisd werd naar Izmir, kregen we meteen ook die boarding pass. Als businessclass-passagier mag je twee stuks handbagage meenemen aan boord. Daardoor was ruimbagage niet nodig en dat scheelt tijd. De securitycheck en paspoortcontrole verliepen vlot.

Lounge

Wie businessclass vliegt kan gratis gebruik maken van een lounge. Passagiers van Turkish Airlines zijn op Schiphol welkom in de Executive Lounge 41 van Swissport met de fraaie naam Aspire. De lounge is toegankelijk voor reizigers naar non-Schengen-bestemmingen. Er is een overvloed aan eten en drinken en je hebt een prachtig uitzicht op het platform en de startbanen. Gratis wifi en kranten completeren het aanbod. Het was er druk en de tijd vloog voorbij. Zo snel zelfs dat een sprintje nodig was naar gate E19 om de vlucht nog te halen. Businessclass-passagiers mogen als eersten aan boord, maar in dit geval werd het ‘last in first out’.

Vloot

De “taxi” naar Istanbul was een Boeing 787-9 Dreamliner, registratie TC-LLA. Het toestel is vijf jaar oud en maakt onderdeel uit van de omvangrijke longhaul-vloot van de Turkse luchtvaartmaatschappij. Als je voor het eerst zakenklasse vliegt kijk je je ogen uit. Wat een ruimte, wat een reusachtige stoelen, wat een rust. De businessclass-cabine bestaat uit 30 zetels die opgesteld staan in een 1-2-1-configuratie. Ze bieden veel privacy en kunnen volledig plat. De ruim drie uur durende vlucht werd doorgebracht op stoel 4D met maar liefst 111 centimeter beenruimte. De stoelen zijn zo groot dat het gebruik van een driepuntsstoelriem bij de start en landing verplicht is.

De Dreamliner van Turkish Airlines voor vertrek op Schiphol © Remco de Wit

Stoel in de businessclass © Remco de Wit

Grote uitklaptafel © Remco de Wit

Reusachtig tv-scherm © Remco de Wit

Extra’s

De extra’s ten opzichte van economy zijn bijna te veel om op te noemen. Denk aan verschillende opbergvakken en een videoscherm met een diagonaal van 18 inch. Het uitgebreide in-flight entertainmentsysteem met afstandsbediening biedt een royale selectie aan nieuwe films en klassiekers. De uitklapbare tafel is erg groot, er is een pop-out spiegel en extra verlichting. Een hokje met een slot voor waardevolle spullen ontbreekt niet, evenals een tasje om je schoenen in op te bergen. De Samsung-mobiele telefoon kon tijdens de vlucht helaas niet opgeladen worden. Het gratis internet werkte daarentegen subliem.

Kotszakje

Uiteraard waren de uit de economyclass vertrouwde spullen ook aanwezig, zoals een los kussentje, een deken, een safety card en een kotszakje. Verder was een koptelefoon beschikbaar en kon via het scherm live meegekeken worden met camera’s aan de buitenkant van het vliegtuig, naar beneden of vooruit. Er was geen inflight magazine. Jammer, want daarin bladeren slaat de tijd stuk. Direct na het instappen krijgen de passagiers in de businessclass een drankje aangeboden en een menukaart met daarop de keuze uit drie hoofdgerechten.

Crew

Om 11.33 uur was het tijd voor de pushback. Daarna volgden de safety-instructies en begon de korte taxirit naar de Buitenveldertbaan. Enigszins opmerkelijk omdat de wind uit de zuidwesthoek kwam. Snel na take-off in oostelijke richting brak een drukke tijd aan voor de vriendelijke en attente crew. Het begon met het uitdelen van een hot towel. Daarna kwamen ze langs om de wensen voor het eten en drinken voor de lunch op te nemen. Voor het hoofdgerecht bestond de keuze uit ‘islim’ kebab, zalm of ricotta. Verder omvatte de middagmaaltijd Turkse meze, verse sla, verschillende soorten kaas, chocoladecake en een warm broodje naar keuze. De lunch werd afgesloten met een zakje hazelnoten. Na de maaltijd reikte de Turkish Airlines-crew opnieuw warme doekjes uit.

Luchtdruk

De vlucht verliep zeer rustig zonder enige vorm van turbulentie. De hogere luchtdruk in de Dreamliner voelde aangenaam. Op een vlieghoogte van ruim elf kilometer werd met een snelheid van 900 kilometer per uur koers gezet naar Istanbul. De 2.350 kilometer lange route verliep via Budapest en Sofia. Buiten was het min 46 graden Celsius. De tegenwind varieerde van 42 tot 116 kilometer per uur. Bijzonder was dat op de monitor niet alleen de afstand en vliegduur tot de eindbestemming werden aangegeven, maar ook de ‘Time until Prayer’.

Culinaire lunch aan boord © Remco de Wit

Aankomst op Istanbul Airport © Remco de Wit

Strenge blik van de Dreamliner © Remco de Wit

Platform

Om iets na twee uur zette de Boeing de landing in. Een klein half uur later vond de touch down plaats op een warm Istanbul Havalimani, de vrij nieuwe en imposante luchthaven aan de kustlijn van de Zwarte Zee. Na bijna 25 minuten taxiën kwam het tot een full stop op het platform. Passagiers in de zakenklasse mochten als eerste het toestel via de trap verlaten en werden per businessclass-bus naar de terminal gebracht. Daar maakte de stappenteller overuren. Bij de douane geen oponthoud, wel een mooi stempel in het paspoort. Zo kwam er een einde aan een prachtige ervaring, de businessclassvlucht van Amsterdam naar Istanbul, Meeting Point of the World.

Prijskaartje

Is de businessclass van Turkish Airlines de beste van Europa of zelfs van de wereld? Om die vraag te beantwoorden is meer vergelijkingsmateriaal nodig. Vast staat dat de Turkse flag carrier met dit product heel hoog scoort als we kijken naar de service aan boord, het comfortabele vliegtuigmeubilair en de catering van topniveau. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Een retour in de zakenklasse van Schiphol naar Istanbul is ruwweg 1.000 euro duurder dan de goedkoopste economy-variant. Een gratis tip tot slot. Het zou super zijn als Turkish Airlines de businessclass-passagiers als herinnering aan de vlucht een leuke goodie meegeeft. Bijvoorbeeld een mooi schaalmodel van het betreffende toestel. Spaar ze allemaal!

Met dank aan Turkish Airlines en Check-in PR voor de medewerking.