TUI ziet bij anderen hetzelfde

Het slechte weer in Nederland houdt aan. Als gevolg daarvan zien reisorganisaties, waaronder Corendon, Sunweb en TUI, het aantal boekingen op het laatste moment toenemen.

Terwijl vorig jaar rond dit tijdstip zomerse temperaturen in ons land aangetikt werden, komt daar deze weken weinig van terecht. Regelmatig wordt Nederland geteisterd door (forse) regenbuien en de zonneschijn is zeldzaam. Met temperaturen die tussen de 10 en 20 graden schommelen, is het weer niet om over naar huis te schrijven. ‘Ook in juni lijkt het weer nog niet echt beter te worden en is de kans op echt zomerse temperaturen in Nederland nog vrij klein’, aldus Martine Langerak, woordvoerder bij Sunweb, die toevoegt dat voor de winter reeds 50 procent meer boekingen voor winterstop zijn binnengekomen, bij NU.nl.

Meer boekingen naar zonbestemmingen

Daarentegen hebben mediterrane landen, waaronder Griekenland, Spanje en Turkije, wel te maken met hoge temperaturen en goed weer. In het zuidelijkste puntje van Spanje, Malaga, werd deze week zelfs de 30 graden aangetikt. Op het laatste moment zag Sunweb het aantal lastminuteboekingen toenemen, terwijl Corendon dat aantal verdubbeld zag worden. TUI constateert dat deze week 87 procent meer boekingen gedaan zijn dan in juni een jaar eerder. De touroperator vult zelfs aan dat Nederlanders voor deze zomer 20 procent meer reizen bij haar hebben geboekt dan in juli en augustus vorig jaar.

Europeanen doen hetzelfde

TUI, de reisorganisatie die operationeel is in meerdere Europese landen, laat weten dat óók Duitsers (ondanks het Europees Kampioenschap voetbal dat eergisteren van start gegaan is), Belgen, Britten en Scandinaviërs massaal een lastminuteboeking doen naar een mediterraan land.