Vliegende tijgers bij elkaar in Duitsland | Foto’s

De vliegende eenheden die lid zijn van de NATO Tiger Association, kwamen de afgelopen twee weken bij elkaar op de vliegbasis Schleswig in Duitsland. Tijdens de jaarlijkse Tiger Meet ontmoeten de aangesloten squadrons elkaar, om samen te oefenen en de onderlinge banden te versterken.

Begin jaren zestig namen het Amerikaanse 79th Tactical Fighter Squadron, het Britse 74 Squadron en het Franse EC 1/12, samen het initiatief tot wat nu bekend staat als de “NATO Tiger Association”. Diverse Europese en Amerikaanse luchtmacht squadrons met een tijger in het embleem mochten zich hierbij aansluiten. Na het uiteenvallen van het Warschau-Pact hebben ook diverse Oost-Europese squadrons zich aangesloten bij de Tiger Association.

Nederlandse F-35A van 313 squadron © Leonard van den Broek

Nederlandse F-35A van 313 squadron © Peter Steehouwer

Nederlandse F-35A van 313 squadron © Leonard van den Broek

Zwitserse F/A-18C Hornet © Leonard van den Broek

Zwitserse F/A-18C Hornet © Leonard van den Broek

Op dit moment zijn 24 squadrons aangesloten bij de NATO Tigers, waaronder het Nederlandse 313 squadron met als thuisbasis vliegbasis Volkel. NAVO-lidmaatschap is geen strikte voorwaarde, want ook het Zwitserse 11 Staffel (met de F/A-18 Hornet) en het 2.Staffel van de Oostenrijkse luchtmacht zijn “full member”. Ook de “tijger” in het embleem wordt vrij geïnterpreteerd. Zo heeft het Duitse AG51 een zwarte panter als symbool en het Portugese Esq.301 een jaguar. Desondanks zijn beiden volwaardig lid van de NATO Tigers.

Rafale M van 11F, met het zeepaardje op de staart © Tim Volmer

Rafale M van 11F, Aeronavale (Franse marine) © Tim Volmer

Rafale M van 11F, Aeronavale (Franse marine) © Peter Steehouwer

Rafale M van 11F, Aeronavale (Franse marine) © Peter Steehouwer

Rafale M van 11F, met het zeepaardje op de staart © Peter Steehouwer

Het meest uitzonderlijk is Flotille 11F van de Franse marine. Op het squadron embleem staat geen tijger, maar een zeepaardje! Toen 11F eind jaren 70 het lidmaatschap kreeg, was het symbool van vliegdekschip Clemenceau een tijger. Dit schip was de varende thuisbasis van 11F. Na buitendienststelling van de Clemenceau, mocht het squadron desondanks lid blijven.

Tegenwoordig zijn uitsluitend Europese squadrons actief lid van de Tiger Association. Enkele Amerikaanse en Canadese eenheden zijn erelid (“honorary member”). Het Canadese 439 squadron was in het verleden actief lid, toen het in Duitsland gestationeerd was. Acht squadrons staan genoteerd als “opgeheven”, waaronder 74 Squadron RAF en het Franse EC 1/12, beide leden van het eerste uur.

Franse luchtmacht Rafale C © Peter Steehouwer

Italiaanse Eurofighter Typhoon © Peter Steehouwer

Tsjechische JAS39C Gripen © Tim Volmer

Griekse luchtmacht F-16C © Tim Volmer

Zwitserse F/A-18C Hornet © Leonard van den Broek

Franse luchtmacht Rafale B © Leonard van den Broek

De NATO Tiger Meet is een jaarlijkse samenkomst van squadrons die lid zijn van de Tiger Association. Het voornaamste doel is samen oefenen in een ‘Large Force Employment Exercise’. Diverse oefenscenario’s worden gebruikt, om de samenwerking en integratie te verbeteren. Elk squadron vaardigt meerdere toestellen en bemanningen af naar een Tiger Meet. Uitwisseling van kennis en ervaring staat hoog in het vaandel tijdens een Tiger Meet. Zeker voor landen die niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan grootschalige internationale oefeningen als “Red Flag“, is een Tiger Meet een goed alternatief.

Turkse F-16C © Peter Steehouwer

Turkse F-16C © Peter Steehouwer

Tsjechische JAS39C Gripen © Peter Steehouwer

Duitse Eurofighter Typhoon © Tim Volmer

Duitse Tornado IDS © Tim Volmer

Duitse Eurofighter Typhoon in speciale beschildering © Leonard van den Broek

Veel tradities worden in ere gehouden door de NATO Tiger Association, zeker tijdens de Tiger Meets. Zo stuurt vrijwel elk squadron een toestel dat speciaal is beschilderd voor de Tiger meet. Soms krijgt de staart wat tijgerstrepen, maar vaker nog wordt het hele toestel bont beschilderd voor de gelegenheid.

Tweezits F-16D van de Poolse luchtmacht © Tim Volmer

Tweezits Rafale B van de Franse luchtmacht © Tim Volmer

Tweezits F-16D van de Griekse luchtmacht © Tim Volmer

Tweezits F-16D van de Griekse luchtmacht © Peter Steehouwer

Tweezits JAS39D Gripen van de Tsjechische luchtmacht © Peter Steehouwer

Tweezits F-16D van de Turkse luchtmacht © Peter Steehouwer

Wanneer mogelijk, sturen de deelnemers ook een tweezits toestel naar de Tiger Meet. Op die manier leren de vliegers niet alleen elkaar, maar ook elkaars toestel beter kennen. Verder wordt elke Tiger Meet geopend en afgesloten met een vlaggenceremonie.

Duitse luchtmacht Tornado IDS van AG51 in speciale tijgerbeschildering © Peter Steehouwer

Duitse luchtmacht Tornado van AG51 landt op vliegbasis Schleswig © Peter Steehouwer

Duitse luchtmacht Tornado IDS van AG51 in speciale tijgerbeschildering © Peter Steehouwer

Duitse luchtmacht Tornado IDS van AG51 © Peter Steehouwer

Duitse luchtmacht Tornado IDS van AG51 © Peter Steehouwer

Duitse luchtmacht Tornado van AG51 met tijgerbeschildering © Peter Steehouwer

Het Duitse luchtmachtsquadron AG51 was dit jaar gastheer voor de NATO Tiger Meet op haar thuisbasis, het Noord-Duitse Schleswig. Tim Volmer, Peter Steehouwer en Leonard van den Broek stelden foto’s beschikbaar.