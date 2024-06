Airbus’ Beluga-familie is compleet

De eerste Beluga XL deed lange tijd dienst als testvliegtuig. Nu brengt Airbus het gigantische vliegtuig als laatste in vrachtdienst.

De vloot is compleet. Airbus zet de zesde en laatste Beluga XL in bij haardochteronderneming Airbus Transport International. Met een leeftijd van meer dan zes jaar is de XL 1 de oudste van de zes gigantische vrachtvliegtuigen. ‘Het is traditie dat wanneer het eerste vliegtuig de lopende band verlaat, XL 1 niet meteen in gebruik wordt genomen’, legt een woordvoerder uit. In plaats daarvan diende de machine na haar eerste vlucht tot 2023 als testplatform voor het programma. In vier jaar tijd heeft ze meer dan 800 testuren afgelegd met registratie F-WBXL. Nu vliegt het toestel rond met registratie F-GXLG.

Airbus wilde oorspronkelijk slechts vijf XL-toestellen bouwen, maar verhoogde dat aantal in 2019 naar zes. ‘Over een paar jaar kunnen we in een situatie terechtkomen dat de productie toeneemt, of één van onze Beluga XL-machines kapot gaat, en dan wordt het zesde vliegtuig onmisbaar’, aldus Bertrand George, destijds hoofd van het Beluga XL-programma bij Airbus. De als laatste geproduceerde Beluga rolde een jaar geleden al van de band, met een knipoog. Something BIG has just sneaked out of our paint shop 😉- check out our latest (and last) #BelugaXL 🐳 as she gets ready to support outsized cargo operations! pic.twitter.com/GxPnMcdpPX— Airbus (@Airbus) June 29, 2023

BelugaST

De Beluga XL is de vervanger van de verouderde en kleinere BelugaST. Het kleinere type is gebaseerd op de A300 en vloog voor het eerst in 1994. Na jaren in dienst te zijn geweest voor Airbus kunnen de vliegtuigen nu ook door externe partijen worden ingehuurd. Met cargo-chartermaatschappij ‘Airbus Beluga Transport‘ hoopt Airbus vrachtbedrijven en andere potentiële klanten een oplossing te bieden voor het vervoer van uitzonderlijk grote goederen. De service kan worden ingezet voor onder meer de ruimtevaart-, energie-, defensie-, luchtvaart- en maritieme sector.