Rusland druk bezig met neponderdelen Airbus en Boeing

Russische luchtvaartmaatschappijen staan te springen om westerse reserveonderdelen. Die komen door de sancties als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet langer het land binnen. In Rusland pompt men nu miljoenen in replica’s.

Volgens de meest recente cijfers beschikken Russische luchtvaartmaatschappijen als Aeroflot, Rossiya, S7 et cetera over 204 Boeing 737’s en 265 Airbus A320-vliegtuigen. Dat blijkt uit gegevens van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia (FATA) van december 2023. Zij kampen met ernstige tekorten en zijn dringend op zoek naar reserveonderdelen. Alhoewel de maatschappijen de sancties weten te omzeilen door onderdelen naar Rusland te importeren via derde landen, is het verre van voldoende.

Behalve dat Rusland geen westerse onderdelen meer mag importeren, is het land ook de certificaties voor de productie in eigen land ervan verloren. Dat levert onder andere problemen op bij in-Rusland-gebouwde jets zoals de Sukhoi Superjet 100. Meer dan de helft van de onderdelen van dit toestel komen uit het Westen. Zo vlogen de kisten altijd met de Frans-Russische Sam-146-motoren. Deze motoren kunnen nu niet meer geproduceerd worden. Om die reden gingen de Russische maatschappijen al snel over het kannibaliseren van toestellen.

Protektor Group

Al in 2022 autoriseerde de FATA het kopiëren van westerse onderdelen in Rusland. In de nabije toekomst zal dit op nóg grotere schaal gebeuren. Nabij de luchthaven van Moskou Domededovo (DME) is een onderhoudsbedrijf, genaamd Protektor Group, bezig met de bouw van een nieuwe fabriek. Hier wil de Protektor Group Airbus A320 en Boeing 737-reserveonderdelen gaan produceren. aviationweek.com meldt dat de fabriek in 2026 klaar moet zijn en er ruim achthonderd werknemers aan de bak kunnen. De faciliteit heeft een prijskaartje van RUB 3,5 miljard, ofwel 37 miljoen euro.

De Protektor Group werkt ook nu al actief samen met Russische luchtvaartmaatschappijen. Alhoewel hier tot nu toe niks is geproduceerd, is het bedrijf wel gecertificeerd voor het nakijken van 737-onderstellen. Sinds kort heeft Protektor ook de goedkeuring als fabrikant van Rosaviatsia. Nu kan de groep de in-Rusland-geproduceerde Tupolev Tu-214 van onderdelen voorzien.

S7 Airlines

Één van de Russische airlines die investeren in de projecten van Protektor is S7. De S7 Group stopt daarnaast ook geld in de bouw van nieuwe productiefaciliteiten. S7 Technics investeert het equivalent van 26 miljoen euro in de uitbreiding van de productie van haar dochteronderneming Special Design Turbochargers Bureau (SDTB). Dat is gelegen in de buurt van Penza, in het midden van Rusland, ongeveer zevenhonderd kilometer ten zuidoosten van Moskou. Hier worden kunststofonderdelen gemaakt voor vliegtuigcabines.