Uitstoot Nederlandse luchthavens hoeft niet omlaag

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hebben toch geen natuurvergunning nodig, aldus de vertrekkende minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Ze deelde de Tweede Kamer mee dat ze een bovengrens oplegt aan de uitstoot van stikstof van het luchtverkeer op de luchthavens.

Volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid geldt voor zowel Eindhoven Airport als Rotterdam The Hague Airport geen vergunningsplicht. Wel moeten de luchthavens voldoen aan uitstootlimieten die door het ministerie gesteld zijn. Deze limieten gaan over de uitstoot van vliegbewegingen en de activiteiten op het platform. Het ministerie wil vanwege de bescherming van nabijgelegen natuurgebieden de regie behouden en voorkomen dat de stikstofuitstoot in de toekomst toeneemt. De minister heeft daarom een zogeheten maatwerkvoorschrift aan de luchthavens opgelegd. Hierbij moeten de vliegvelden jaarlijks stikstofemissies gaan meten en die vervolgens rapporteren aan het Ministerie van LNV.

‘We weten nu waar we aan toe zijn.’

Eindhoven Airport verwelkomde het besluit van het ministerie. Een woordvoerder laat weten dat blij te zijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. ‘We weten nu waar we aan toe zijn. We mogen niet méér stikstof uitstoten dan we nu al doen. Dat gaan we monitoren en ook voorleggen aan het ministerie.’ Ook de omwonenden laten weten blij te zijn met het besluit. Wel willen zij dat er ook een begrenzing komt voor Defensieactiviteiten. Die zijn in dit besluit nog niet meegerekend.

De impact van uitstoot op luchthavens op natuurreservaten is al jaren het onderwerp van juridische procedures. Milieuorganisatie MOB vindt dat de luchthavens aanzienlijk moeten krimpen en probeert dit in de rechtbank af te dwingen. Ook na de beslissing van Van der Wal is deze juridische strijd nog niet voorbij. MOB-voorzitter Johan Vollenbroek zei dat zijn organisatie ook deze beslissing gaat aanvechten. Vollenbroek noemde het ‘nog een geitenspoor bij het oude kabinet’ en ‘een noodoplossing’. Hij beschuldigt de minister van ‘wettelijke belemmering’, aangezien deze beslissing zal leiden tot verdere vertragingen in een dossier dat al jaren aansleept.