Ukraine Int. Airlines-crash door ‘nalatigheid’ maatschappij

De rechter in Canada oordeelde dat Ukraine International Airlines aansprakelijk kan worden gehouden voor de crash op 8 januari 2020. Op die noodlottige dag kwamen 176 inzittenden nadat vlucht PS 752 werd neergeschoten door Iraanse grond-luchtraketten.

Vorige week kwam de rechter met de uitspraak, deze werd in Canada gedaan omdat er aan boord veel Canadezen van Iraanse afkomst zaten. Het Hooggerechtshof van Ontario oordeelde dat UIA nalatig was door vlucht PS752 op 8 januari 2020 uit Teheran te laten vertrekken in een tijd van internationale spanning. Volgens Paul Miller, één van de advocaten die de nabestaanden vertegenwoordigt, kan UIA nu niet langer compenseren met een maximum van 180,000 Amerikaanse dollar. Hij zegt dat de maatschappij de volledige vergoeding moet betalen. Volgens hem betekent dit dat Ukraine International Airlines met compensatie van tenminste 230,000 dollar per familie over de brug moet komen.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines vertrok om 06:12 ’s ochtends. Enkele minuten na het opstijgen van de Internationale Luchthaven Imam Khamenei in Teheran werd de machine geraakt door twee grondraketten. Door de alsmaar stijgende spanningen tussen Iran en de VS was het Midden-Oosterse land zeer alert op Amerikaanse vergeldingsaanvallen. Volgens de rechter, die verwees naar het rapport van de Iraanse overheid, had vlucht PS 752 van Ukraine toestemming gekregen van het Iraanse leger. Bovendien zou er geen twijfel over mogelijk zijn dat het toestel een commercieel passagiersvliegtuig was. ‘Het vloog weg van Teheran. Het won hoogte, vloog met een snelheid die werd verwacht voor een commercieel vliegtuig, maar niet voor een raket en op een hoogte die niet consistent was met een raket. En, met een werkend transpondersysteem dat, als secundaire radarbewaking in gebruik was, het Iraanse leger informatie zou hebben gegeven over het commerciële toestel, mits zij ernaar hadden gevraagd’, aldus de rechter.

Toch oordeelt de rechter dat Ukraine International Airlines nalatig is geweest in haar beleid. Alhoewel de maatschappij enkele veiligheidsmaatregelen genomen had, worden die besluiten vaak in twijfel getrokken. Bovendien vindt de rechter dat ‘de risicobeoordeling die op 8 januari 2020 werd uitgevoerd, voldeed op een aantal manieren niet aan de standaard die van UIA en haar werknemers mag worden verwacht.’